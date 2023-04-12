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Бри Ларсон делит свою личность с Иман Веллани и Тейоной Паррис в трейлере «Марвелов»

Автор Эвелина Никанорова
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Обнародован первый тизер-трейлер фильма «Марвелы» (The Marvels).

– Кэрол Дэнверс, также известная как Капитан Марвел (Бри Ларсон), вернула свою личность и отомстила Высшему Разуму, – сообщается в синопсисе. – Но непредвиденные последствия заставляют Кэрол нести бремя дестабилизированной вселенной. Когда ее обязанности отправляют ее в аномальную червоточину, связанную с революционером Кри, ее силы переплетаются с силами супер-поклонницы Джерси-Сити Камалы Хан (Иман Веллани), также известной как мисс Марвел, и племянницы Кэрол, астронавта-капитана Моники Рэмбо (Тейона Паррис). Это маловероятное трио должно объединиться и научиться работать вместе, чтобы спасти вселенную под именем «Марвел».

В мировой прокат «Марвелы» выйдут 10 ноября.

Источник: InterMedia

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