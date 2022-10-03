Брусника: польза, вред и другая полезная информация

На прилавках рынков и торговых центров сейчас царствует брусника. И раскупают ее довольно активно. А за что мы ценим эту маленькую кислую ягодку?

Польза

Брусника – очень полезная ягода, отличный антисептик. В ней много антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему, помогают избежать воспалений, а по некоторым данным — даже предотвращают рост раковых клеток.

А еще — брусника улучшает деятельность головного мозга и работу желудочно-кишечного тракта. Она полезна для глаз, укрепляет кости, служит профилактикой заболеваний почек, борется с грибком и делает еще множество чудесных полезных дел.

Древнее болгарское предание даже гласит, что брусника могла исцелять смертельные раны, отодвигать смерть и продлевать молодость.

Противопоказания

Тут важно не увлечься и не забыть о том, что все хорошо в меру. И даже у такой замечательной ягоды, как брусника, есть противопоказания. Например, она понижает давление, поэтому для гипертоников может стать отличной подмогой. А вот гипотоникам надо есть эту ягоду с осторожностью.

Бруснику нельзя есть при заболеваниях почек. Она также может спровоцировать язву желудка. А кормящим мамам надо есть ягоду осторожно, потому что она может вызвать аллергию у малыша.

Где использовать бруснику?

Бруснику можно использовать во всех тех же рецептах, в которых мы используем клюкву. Эти ягодки похожи между собой и по внешнему виду, и по вкусу. Хотя, конечно же, в их составе есть и отличия. Тем не менее, из брусники можно печь пироги, готовить лимонад, джемы, напитки и многое другое. Лучше всего употреблять ягоды в свежем виде, без добавления сахара.

Кстати. Говорят, что брусника даже может заменить собой кофе. Для этого надо ее высушить, обжарить, перемолоть и заварить.

Как выбрать «правильную» бруснику?

Понятно, что ягода должна быть чистой, без комочков грязи, без плесени и гнилых ягодок. Перезревшие ягоды лучше не брать. А вот недозревшие — вполне можно, они легко дозреют в домашних условиях.

Ну а хранить бруснику, как и клюкву, можно чуть ли не целый год в свежем виде в холодильнике. В герметичной стеклянной или деревянной посуде — или в банке с кипяченой водой. А еще ягоды можно засушить или заморозить в морозильной камере.