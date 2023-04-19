«Что не так?»: трейлер «Марвелов» не понравился пользователям

Трейлер «Марвелов» стал самым нелюбимым трейлером MCU на Youtube из-за женщин-супергероев.

В «Марвелах» в главных ролях выступают три девушки, которые ведут свою собственную межгалактическую жизнь, без Железного человека, Капитана Америки или любого другого мужчины.

Пользователи задизлайкали трейлер, чтобы выразить протест против выхода фильма, в котором главные роли достались женщинам.

Действие фильма происходит после событий сериала «Мисс Марвел». Камала Хан (Мисс Марвел), Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) и Моника Рамбо (Капитан Моника Рамбо) узнают, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами. Они объединяются вместе, чтобы попытаться выяснить причину этого явления.