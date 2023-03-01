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Дети отправляются в полет навстречу приключениям в трейлере «Питера Пэна и Венди»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» (Peter Pan & Wendy) обнародовал  видеосервис Disney+.

Это новая экранизация сказки Дж.М.Барри, главные роли в которой исполнили юные актеры Александр Молони и Эвер Андерсон (дочь Миллы Йовович).

Она рассказывает о встрече юной Венди Дарлинг с Питером Пэном — мальчиком, который отказывается расти. Неохотно покинув свой дом, она вместе со своими братьями Джоном и Майклом и крошечной феей Динь-Динь (Яра Шахиди) отправляется с Питером на волшебный остров Неверленд, где встречается со злым капитаном пиратского корабля Крюком (Джуд Лоу) и другими жителями и начинает захватывающее и опасное приключение, которое навсегда изменит ее жизнь.

Премьера «Питера Пэна и Венди» должна была состояться еще в 2022 году, но студия приняла решение отложить ее. Фильм выйдет на видеосервисе Disney+ 28 апреля.

Источник: InterMedia

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