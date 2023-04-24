«Дом дракона» и «Будет больно» получили BAFTA Television Craft Awards

Церемония вручения телевизионных наград в технических номинациях Британской академии кино– и телеискусств (BAFTA Television Craft Awards) состоялась в Лондоне.

Сериал «Дом дракона» победил в трех категориях (грим и прически, звук в художественном проекте и визуальные эффекты), столько же наград досталось медицинской теледраме «Будет больно» (кастинг, монтаж и сценарий). Двух призов была удостоена трансляция похорон королевы Великобритании Елизаветы II – за режиссуру и звук.

Награды за выдающийся талант, которые вручают дебютантам, получили сценарист сериала «Somewhere Boy» Пит Джексон и продюсер и режиссер Чарли Мелвилл. Лучшим режиссером сериала стал Уильям Стефан Смит («Главарь»), сценаристом комедийного сериала – Лиза Макги («Девчонки из Дерри»), художником по костюмам – Джейн Петри («Змей в Эссексе»), за лучшую музыку отмечены композиторы сериала «Инфлюенсеры».

Вторая церемония награждения в основных номинациях состоится 14 мая и будет транслироваться на BBC One и iPlayer.

Источник: InterMedia