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Два Бэтмена и Супергёрл помогают спасать мир в трейлере «Флэша»

Автор Эвелина Никанорова
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Новый трейлер фильма «Флэш» представила DC в рамках CinemaCon 2023. Эзра Миллер играет главного героя Барри (он же Флэш), который использует свои силы, чтобы вернуться назад во времени и спасти свою мать Нору (Марибель Верду).

После «разрушения вселенной» в результате его поступка Флэш вынужден набирать супергероев из разрозненных реальностей, чтобы исправить волновой эффект. Это включает в себя версию Бэтмена Майкла Китона 90-х годов, Супергёрл (Саша Калле) и альтернативную версию Флэша (которую также играет Миллер). Вместе с Бэтменом Бена Аффлека они вступают в противостояние с генералом Зодом (Майкл Шеннон), который возвращается из «Человека из стали» 2013 года.

Фильм режиссера Андреса Мускетти, снятый по сценарию Кристины Ходсон, также показывает Рона Ливингстона в роли отца Флэша Генри, Кирси Клемонс в роли Айрис Уэст и Антье Трауэ в роли Фаоры-У, заместителя Зода.

В мировой прокат «Флэш» выйдет 14 июня.

Источник: InterMedia

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