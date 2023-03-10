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Дженнифер Лоуренс пытается соблазнить и научить пить подростка в трейлере «Без обид»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер комедии «Без обид» (No Hard Feelings) обнародовала кинокомпания Sony Pictures. Главную роль в фильме сыграла Дженнифер Лоуренс.

Ее героиня Мэдди может потерять дом своего детства, так что ей срочно нужны деньги. Просматривая список высокооплачиваемых вакансий, девушка находит нечто интересное: богатые родители ищут кого-то, с кем можно было бы «встречаться» их замкнутому и стеснительному 19-летнему сыну Перси (Эндрю Фельдман), прежде чем он отправится в колледж. К своему удивлению, Мэдди вскоре обнаруживает, что работка ей досталась непростая, интересная и немного опасная. В трейлере показывается, как Мэдди пытается соблазнить Перси, научить его пить, отправляется с парнем на вечеринку, и почти каждая их встреча оборачивается проблемами.

В картине режиссера Джина Ступницки по их совместному с Джоном Филлипсом сценарию также снялись Мэттью Бродерик и Натали Моралес (в роли родителей Перси), Лаура Бенанти, Хасан Минхадж, Эбон Мосс-Бакрак и др.

В мировой прокат «Без обид» выйдет 23 июня.

Источник: InterMedia

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