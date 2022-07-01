Изменения в области медицинских услуг, вступающие в силу с 1 июля

С 1 июля вступают в силу некоторые изменения, которые касаются медицинских услуг. С сегодняшнего дня меняется порядок компенсации на обезболивающие.

Компенсация за обезболивающие будет полагаться не только пенсионерам, детям или инвалидам, но и лицам с определенными заболеваниями.

Лекарственные препараты «Ибупрофен», «Диклофенакум» и «Трамадол» компенсируются лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата, пациентам с травмами и ожогами и т.п.

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Кроме того, с 1 июля вступает в силу обновленный порядок оказания амбулаторных патронажных медицинских услуг на дому. Ожидается, что это позволит быстрее оценивать потребности пациентов и своевременно оказывать им необходимые услуги.

Речь идет о пациентах, которые нуждаются в постоянном уходе и не могут самостоятельно о себе позаботиться.

Количество бесплатных патронажных услуг будет зависеть от потребностей пациентов. В сложных случаях они могут предоставляться до пяти раз в неделю.

Вступает в силу также рекомендация предоставлять услуги по уходу не только в будние дни, но и ежедневно, включая выходные и праздничные дни. А со следующего года порядок обслуживания по выходным станет обязательным, а не рекомендательным.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.