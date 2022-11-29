«Я постоянно все забываю». Как перестать говорить такие слова и избежать нарушений памяти?

Иногда мы жалуемся: я постоянно все забываю. Кто-то говорит это, слегка кокетничая, а у кого-то проблемы с памятью вполне серьезные. Да и забывчивость бывает разная. Одно дело — забыть имя малознакомого человека, а другое — забыть дорогу домой. Что делать, чтобы избежать серьезных нарушений памяти?

Наша память состоит из четырех основных систем

В рабочей, или оперативной, хранится информация, которая нужна прямо сейчас.

Эпизодическая память — это воспоминания и о свежих событиях, и о делах давно минувших дней.

Семантическая память — набор наших знаний об окружающем мире. Она ответственна за слова и их значения, названия объектов.

Ну и, наконец, процедурная память связана с нашими навыками. Если мы уже научились в детстве, например, кататься на велосипеде, — и помним это спустя много лет, значит, процедурная память работает хорошо.

Забывчивость — это способность добыть информацию из нашего мозга

Точнее, забывчивость — это нарушение такой способности. Отличие от серьезного отклонения — в том, что здоровый человек, хоть и не сразу, но вспомнит важные факты или события из своей жизни.

При нарушениях же памяти люди забывают даже названия предметов, которыми пользуются каждый день или разучиваются делать простые бытовые операции.

Причины безопасной забывчивости

В первую очередь, это, конечно же, стресс. В таком состоянии человеку становится тяжелее вспоминать сложную информацию и удерживать в голове разные задачи. Поэтому в такие периоды лучше все важное записывать.

Кроме того, забывчивость может быть и одним из первых симптомов депрессии. В такие периоды медики советуют сначала разобраться с депрессией, и только затем браться за изучение чего-то нового.

Конечно же, плохо влияет на память и дефицит сна. Насчет связи памяти с питанием есть разные мнения, но однозначно одно: тем, кто страдает от забывчивости, лучше отказаться от фастфуда в пользу, например, овсяной каши, орехов, зелени или продуктов, богатых омега-3.

Как все наладить

Чтобы сделать процесс потери памяти обратимым, медики советуют регулярно заниматься спортом. Дело в том, что такая нагрузка вызывает прилив крови к зонам мозга, ответственным за хорошую память. Оказывается, даже мозг поддается тренировкам.

А еще очень важно тренировать память. Учить стихи или иностранные языки, разгадывать кроссворды. Из современных средств — советуют установить приложения для развития памяти или даже играть в некоторые виды компьютерных игр.

Ученые в области изучения мозга советуют почаще выходить из зоны комфорта. По их утверждению, для нейронов может быть применим принцип: «Используй или потеряешь!» Важно стараться не двигаться проторенными дорожками, а все время узнавать что-то новое. Слушать качественную музыку, читать хорошие книги, посещать музеи, смотреть добротные фильмы.

А еще — если чувствуется усталость от работы или занятий, важно сделать перерыв. Это даст отличный стимул мозгу после передышки с новыми силами взяться за трудные задачи.