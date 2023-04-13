Эротическая драма «Умопомрачение», финальный сезон комедийной драмы «Удивительная миссис Мейзел» про домохозяйку, которая увлеклась стендапом и другие главные премьеры недели

Операция Нация (фильм)

(комедия, драма) на Netflix с 12 апреля

Член националистической группы в Варшаве заводит запретный роман со страстной левой активисткой, тем самым вызывая череду удивительных событий.

Босс-молокосос: Колыбель зовет (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, приключения, комедия) на Netflix с 13 апреля

Повзрослевшего Теда Темплтона обвиняют в корпоративном преступлении. Тогда он снова превращается в Босса-молокососа и выдает себя за одного из детей своего брата Тима.

Умопомрачение (сериал)

(драма, детектив, мелодрама) на Netflix с 14 апреля

Стивен Флеминг и Анна Бартон – совершено разные на первый взгляд люди. Он – высокопоставленный дипломат, любящий семьянин и отец. Она – молодая скромная предпринимательница, ведущая замкнутый образ жизни. Тем не менее они полюбили друг друга с первого взгляда. Не в силах сопротивляться нахлынувшим чувствам, Стивен полностью отдается всепоглощающей страсти, несмотря на семью, положение в обществе и тот немаловажный факт, что Анна является невестой… его же собственного сына.

Семь королей должны умереть (фильм)

(боевик, драма, история) на Netflix с 14 апреля

После смерти короля Эдуарда Утред Беббанбургский и его товарищи отправляются в путешествие по расколотому королевству в надежде наконец-то объединить Англию.

Человек из Флориды (сериал)

(драма) на Netflix с 14 апреля

Бывший полицейский возвращается в родную Флориду, чтобы найти сбежавшую девушку мафиози. Дело принимает неожиданный оборот, и героя ждут невероятные приключения.

Помощница кандидата (сериал)

(драма) на Netflix с 14 апреля

Хван До-хи — руководительница группы стратегического планирования в Eunsung Group, которая умеет виртуозно работать с общественным мнением и может справиться с любой кризисной ситуацией. Она присоединяется к предвыборной кампании адвоката по правам человека О Сын-сук, баллотирующейся на пост мэра Сеула.

Джейн (сериал)

(приключения, семейный) на Apple TV+ с 14 апреля

Девятилетняя защитница окружающей среды Джейн занята спасением исчезающих видов животных. Используя свое богатое воображение, она вместе с лучшими друзьями — Дэвидом и шимпанзе Грэйбирдом, отправляется спасать диких животных по всему свету.

Последнее, что он сказал мне (сериал)

(триллер) на Apple TV+ с 14 апреля

Федералы внезапно приходят с обыском на фирму по производству программного обеспечения, главный программист Оуэн Майклз исчезает. Шестьсот тысяч долларов и записка «Защити ее!» – вот все, что находят Ханна, новая жена Оуэна, и Бейли, его угрюмая дочь-подросток от первого брака. Ханна затевает собственное расследование, в результате которого узнает, что десять лет назад Оуэн сменил имя, спасаясь от смертельной опасности. В ролях Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау.

Удивительная миссис Мейзел (сериал, 5 сезон)

(комедия, драма) на Amazon Prime Video с 14 апреля

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история «примерной домохозяйки» Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу.