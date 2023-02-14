Эзра Миллер встречается сам с собой и своим прошлым в трейлере «Флэша»

Первый трейлер фильма «Флэш» режиссера Андреса Мускетти обнародовала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Главную роль Барри Аллена, он же супергерой Флэш, исполняет Эзра Миллер, ранее появлявшийся в этом образе в других фильмах вселенной DC.

— Миры сталкиваются в «Флэше», когда Барри использует свои сверхспособности, чтобы отправиться в прошлое и изменить его события, — сообщается в синопсисе. — Но когда его попытка спасти свою семью непреднамеренно меняет будущее, Барри оказывается в ловушке реальности, в которой генерал Зод вернулся, угрожая уничтожением, и нет супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью. То есть, если только Барри не сможет уговорить совсем другого Бэтмена уйти с пенсии и спасти заключенного в тюрьму криптонианца… хотя и не того, которого он ищет. В конечном счете, чтобы спасти мир, в котором он находится, и вернуться в будущее, которое он знает, единственная надежда Барри — догнать свою жизнь. Но будет ли последней жертвы достаточно, чтобы перезагрузить вселенную?

В роли Бэтмена в трейлере появляются Бен Аффлек и Майкл Китон, в роли генерала Зода – Майкл Шеннон, в роли Супергёрл – Саша Келли, в роли мамы главного героя Норы Аллен — Марибель Верду, а также в фильме снялись Рон Ливингстон, Кирси Клемонс, Антье Трауэ и др.

Мировая премьера состоится 14 июня.

Источник: InterMedia