Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный не в Европейской экономической зоне?

За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на машинах). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать автомобиль, менять водительские права, снова учиться в автошколе. На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.

Как поставить на учет автомобиль, который был зарегистрирован не в Европейской экономической зоне* (например, в Беларуси)?

В первую очередь нужно проверить:

срок действия техосмотра;

договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной страховки, так называемой «автогражданки»).

А также пройти техническую экспертизу транспортного средства для подтверждения его соответствия требованиям, действующим в Литве.

После этого необходимо обратиться в офис Regitrа и предоставить:

документ, удостоверяющий личность ;

; документ, подтверждающий, что вы находитесь в стране на законных основаниях . Например, вид на жительство в Литве;

. Например, вид на жительство в Литве; свидетельство о регистрации автомобиля;

автомобиля; заключение компании, которая провела техническую экспертизу автомобиля;

которая провела техническую экспертизу автомобиля; сам автомобиль, поскольку в Regitra будет проведена процедура его идентификации.

За транспортные средства, прибывающие из Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и всех третьих стран, необходимо до регистрации оплатить обязательные таможенные пошлины.

*В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

Отметим, что исключение сделано для граждан Украины. Они могут не регистрировать машину в течение всего срока временной защиты.

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