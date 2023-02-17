За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать автомобиль, менять водительские права, снова учиться в автошколе. На эти вопросы для RADIO•R отвечают сотрудники Regitra.

Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне *?

Если автомобиль зарегистрирован в стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то в первую очередь нужно проверить:

срок действия техосмотра. Если он был пройден в другой стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то он может быть признан в Литве. В таком случае техосмотр проходить не нужно;

договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной страховки, так называемой «автогражданки»).

После этого необходимо обратиться в офис Regitrа и предоставить:

документ, удостоверяющий личность ;

; документ, подтверждающий, что вы находитесь в стране на законных основаниях . Например, временный вид на жительство в Литве;

. Например, временный вид на жительство в Литве; свидетельство о регистрации автомобиля.

* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

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