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Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

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Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне *?

Если автомобиль зарегистрирован в стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то в первую очередь нужно проверить:

  • срок действия техосмотра. Если он был пройден в другой стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то он может быть признан в Литве. В таком случае техосмотр проходить не нужно;
  • договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной страховки, так называемой «автогражданки»).

После этого необходимо обратиться в офис Regitrа и предоставить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий, что вы находитесь в стране на законных основаниях. Например, временный вид на жительство в Литве;
  • свидетельство о регистрации автомобиля.

* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

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Как поставить на учет автомобиль, зарегистрированный в Европейской экономической зоне?

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