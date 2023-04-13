Кейт Уинслет говорит о свободе и практикует насилие в трейлере «Режима»

Первый тизер-трейлер мини-сериала «Режим» (The Regime) представил HBO в рамках презентации нового видеосервиса Max.

Телефильм, ранее известный как «Дворец» и снятый режиссерами Стивеном Фрирзом и Джессикой Хоббс по сценарию Уилла Трейси, рассказывает выдуманную историю некого европейского авторитарного режима на грани падения. Руководителя страны, живущего в роскошном дворце и ведущего переговоры с соратниками и оппонентами (например, женщиной-президентом США в исполнении Марты Плимптон) за длинным столом, сыграла Кейт Уинслет. В ролике показано, как ее слова о свободе и демократии сильно расходятся с теми методами, которая она практикует в политике и личной жизни.

В сериале также снялись Маттиас Шонартс, Хью Грант, Андрея Райзборо, Гийом Гальенн, Дэнни Уэбб, Дэвид Бамбер, Генри Гудман, Стэнли Таунсенд, Луи Минетт, Рори Кинан, Карл Маркович, Пиппа Хейвуд и др.

Премьера состоится на Max в 2024 году.

Источник: InterMedia