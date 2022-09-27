Здоровье

Лимон: укрепляем иммунитет, занимаемся профилактикой

Автор Анжелика Орлёнок
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Лето и начало осени в этом году побаловали нас солнцем и теплом. Однако по утрам уже иногда бывают заморозки, а в течение дня — перепады температур. И пока к ним не добавились еще и сезонные простуды, самое время заняться профилактикой. Проще говоря, надо вспомнить про такое замечательное средство для укрепления иммунитета, как лимон.

Лимон: укрепляем иммунитет, занимаемся профилактикой

Лимон: укрепляем иммунитет, занимаемся профилактикой

Новое — это хорошо забытое старое. В 100 граммах лимона содержится 74% дневной нормы витамина С. А он, как мы знаем, повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям.

Знающие люди советуют есть лимон уже при наступлении сезона вирусных инфекций. Даже не дожидаясь первых симптомов. Лимон действует профилактически и не дает болезнетворным микроорганизмам воздействовать на иммунитет.

Лимон можно включить в свой рацион и в том случае, если простуды избежать не удалось. Кроме множества витаминов он содержит кислоты и фитонциды — летучие соединения, обладающие бактерицидным и противовирусным действием. В этом случае надо начинать прием фрукта при первых же  симптомах болезни: першении в горле, чихании, заложенности носа и тяжести в голове.

Еще одно отличное средство — теплый отвар плодов шиповника с дольками лимона или лимонным соком. Этот напиток — просто кладезь витамина С, необходимого для борьбы с вирусами.

Важно еще не забывать, что витамин С гибнет при высоких температурах. Значит, напиток, в который вы кладете лимон, должен быть теплым, а не горячим. А для того чтобы кожица лимона потеряла свою горечь, надо на пару секунд окунуть его в кипяток.

Ну и, конечно же, в случае серьезной простуды лимон не заменит поход к врачу, а попросту поможет побыстрее наладиться.

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