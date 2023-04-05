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Марго Робби и Райан Гослинг собираются на свидание в трейлере «Барби»

Автор Эвелина Никанорова
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Новый тизер-трейлер фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг обнародовала кинокомпания Warner Bros. Pictures.

Почти 2-минутный ролик приоткрывает дверь в кукольный мир и показывает розовую жизнь его многочисленных обитателей. Действие большей части видео происходит на пляже, где куклы здороваются друг с другом.

– Жить в Стране Барби — значит быть идеальным существом в идеальном месте, – сообщается в описании видео. – Если только у вас не полный экзистенциальный кризис. Или вы Кен.

Из тизера, а также многочисленных постеров, представленных в тот же день, можно узнать, кого играет многочисленный каст и чем, помимо отдыха на пляже, занимаются в стране Барби. Так, Дуа Липа станет Барби-русалкой, Хари Неф – Барби-врачом, Риту Эрийа – Барби-журналистом, Шэрон Руни – Барби-юристом, Исса Рэй – Барби-президентом, а Хелен Миррен возьмет на себя роль рассказчика.

В мировой прокат «Барби» выйдет 21 июля.

Источник: InterMedia

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