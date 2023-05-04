Мини-сериал о закулисной жизни Эда Ширана, приквел сериала «Бриджертоны» и другие главные премьеры недели

Тайна портного (сериал)
(драма, детектив) на Netflix с 2 мая
Знаменитый портной приступает к пошиву свадебного платья для невесты лучшего друга. Однако все трое тщательно скрывают секреты, которые скоро перевернут их жизнь.
Ed Sheeran: The Sum of It All (сериал)
(документальный, биография, музыка) на Disney+ с 3 мая
Мини-сериал из четырех эпизодов представит закулисную жизнь Эда Ширана. Кадры домашней хроники, видео со студии, где ковались хиты, победы и поражения.
Звездные войны: Видения (сериал, 2 сезон)
(мультфильм, фантастика) на Disney+ с 4 мая
Серия короткометражных анимационных фильмов, посвящённых вселенной «Звёздных войн».
Звездные войны: Приключения юных джедаев (сериал)
(мультфильм, фантастика) на Disney+ с 4 мая
Действие мультсериала разворачивается в эпоху Великой Республики и расцвета Ордена джедаев. В нём рассказывается о молодых джедаях, которые изучают пути Силы, исследуют галактику, помогают нуждающимся гражданам и существам и по пути приобретают ценные навыки, необходимые для того, чтобы стать джедаями
Королева Шарлотта: История Бриджертонов (сериал)
(биография, драма, мелодрама) на Netflix с 4 мая
Приквел сериала «Бриджертоны» о том, как свадьба молодой королевы Шарлотты и короля Георга становится началом легендарной истории любви и преображает высшее общество.
Святилище (сериал)
(спорт, драма) на Netflix с 4 мая
Жесткий и отчаянный парень становится борцом сумо и покоряет фанатов своим дерзким поведением, нарушая традиционные устои индустрии.
Укрытие (сериал)
В разрушенном и отравленном будущем группа людей выживает в гигантской подземной шахте, уходящей вглубь на сотни этажей. Там мужчины и женщины живут в обществе, полном правил, которые, по их мнению, должны их защитить. В главной роли Ребекка Фергюсон.