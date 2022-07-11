Мыть или не мыть? Как обрабатывать овощи и фрукты перед едой?

А вообще, надо ли мыть овощи и фрукты перед едой? Многим из нас такой вопрос покажется странным. Ведь мы с самого раннего детства знаем, что это надо делать обязательно. На самом деле, есть и люди, которые считают, что человеческий организм может легко справиться с немытыми продуктами. А фанатичное отмывание овощей и фруктов перед едой – признак нездоровых нервов. Так где же правда?

Водные процедуры

Специалисты утверждают, что главная цель обработки овощей и фруктов – не просто смыть видимые загрязнения (землю, песок, пыль). Главное – удалить ядохимикаты, которыми обрабатывалось растение в процессе роста или транспортировки.

Конечно, если мы срываем яблоко в своем саду, то, вполне возможно, достаточно его просто протереть от пыли.

Но когда мы покупаем продукты в магазине, надо учитывать, что прежде чем попасть на полку, они могли быть обработаны восками, парафинами и другими химикатами. Такие способы отрицательно сказываются на здоровье: вызывают аллергии, а у детей могут даже стать причиной диатеза или отравления.

Главные правила

Плоды со съедобной кожицей (яблоки, груши, помидоры, огурцы) специалисты советуют промывать под струей воды губкой в течение 30-60 секунд, а затем обдать кипятком, чтобы уничтожить микробы.

Все витамины при таком способе сохраняются.

Часто вообще советуют счищать кожуру у любых фруктов и овощей, привезенных издалека. Даже у яблок.

Вторая категория – плоды с несъедобной кожурой (дыни, лимоны, апельсины, бананы, арбузы и тыква).

Здесь важно обратить внимание вот на что. Арбузы или дыни часто продаются не целиком, а разрезанными на части. Покупать такие плоды надо с осторожностью. Дело в том, что микробы с грязной кожуры могут попасть на мякоть арбуза.

По правилам, прежде чем разрезать такие плоды, их обязательно надо промывать щеткой. Можно даже добавить немного мыла, а затем хорошо смыть водой и тоже обдать кипятком.

Ягоды и зелень (смородина, клюква, виноград, салат, руккола, укроп и т.д.) Сначала надо удалить все ненужные веточки и стебли. Затем все остальное положить в дуршлаг и около минуты промывать под холодной проточной водой.

Тем же, кто страдает аллергией, можно посоветовать предварительно немножко подержать ягоды, овощи или фрукты в холодной воде. И есть их сразу после мытья, пока плоды не начали терять свои полезные свойства.