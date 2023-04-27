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Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Улица Светлячков (сериал, 2 сезон, 2 часть)

(драма, мелодрама) на Netflix c 27 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Две женщины на протяжении четырех десятилетий остаются неразлучными подругами. Кейт Маларки — замкнутая и скромная, всегда была в тени энергичной журналистки Талли Харт, что не мешало их дружбе, которая выдержала много испытаний. 

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами (сериал, 2 сезон)

(фэнтези, приключения, фантастика) на Netflix c 27 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Милый мальчик — получеловек-полуолень — пускается под защитой мрачного друга в опасное приключение в надежде начать новую жизнь. 

История медсестры (сериал)

(биография, криминал, триллер) на Netflix c 27 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Новая медсестра в больнице начинает подозревать, что желание коллеги привлечь к себе внимание может быть связано с серией смертей пациентов. На основе реальной истории.

Также известный (фильм)

(боевик, криминал, триллер) на Netflix c 28 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Несгибаемый агент из отдела особого назначения внедряется в преступный синдикат и неожиданно сближается с маленьким сыном босса — теперь его принципы под вопросом.

Цитадель (сериал)

(драма, триллер, фантастика) на Amazon Prime с 28 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Мейсон Кейн и Надя Сингх – сотрудники элитной международной шпионской конторы “Цитадель”, которая была уничтожена теневой организацией “Мантикора”, а всем работникам стерта память. Шесть лет спустя, Мейсон и Надя неким образом вспоминают прошлое и вынуждены объединить усилия, чтобы докопаться до правды и остановить Мантикору. В ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра и Стэнли Туччи.

Питер Пэн и Венди (фильм)

(мюзикл, фэнтези, приключения, комедия на Disney+ c 28 апреля

Научно-фантастический сериал «Цитадель», мини-сериал «История медсестры» от продюсеров «Каштанового человечка» и другие главные премьеры недели

Питер Пэн не хочет взрослеть. Из Лондона он забирает с собой трех юных братьев и сестер, чтобы вместе отправиться в волшебное приключение на заколдованный остров Нетландию. В роли Капитана Крюка – Джуд Лоу.

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