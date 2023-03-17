Голосование на дому, рейды полиции, «Ярмарка мам», новая марка из серии «Мой питомец» и другие новости

Во втором туре выборов мэров начинается голосование на дому

Голосование также проводится в специальных участках в больницах, домах опеки, армии и местах лишения свободы.

В «рабочем» варианте налога на недвижимость Минфин предусматривает введение налога отдельно за каждый объект

За жилье, в котором человек декларировал место жительства, налог будет льготным, пишет ru.Delfi.lt. Муниципалитеты смогут отсрочить уплату этого налога для малоимущих жителей. Тарифы будут зависеть от медианы цен в конкретном муниципалитете: на часть, не превышающую медиану, – 0%; 1-2 медианы – 0,06%; больше двух медиан – 0,1%. Исключение составляют случаи, когда налог будет меньше 5 евро — его платить не надо. Тарифы налога на жилье, в котором человек не прописан, будут в пределах 0,1-1%. Конкретные тарифы будет устанавливать каждый муниципалитет в отдельности. Минфин утверждает, что половина жителей страны не будет платить налог на недвижимость из-за предусмотренных льгот. Правительство намерено представить налоговую реформу парламенту во время весенней сессии.

Президент Гитанас Науседа говорит, что пока не может дать оценку запланированной правительством налоговой реформе

По словам главы государства, она еще не представлена, а существует только на уровне «болтовни», пишет портал LRT. «Я не хочу оценивать детали и фрагменты, слухи, это не моя прерогатива. Когда комплекс мер налоговой реформы будет представлен, то я обязательно его оценю, буду активно это делать, мы внесем свои предложения, и если мы увидим, что что-то не так, то обязательно выскажем свое мнение», — сказал президент.

Служба дорожной полиции Литвы предупреждает водителей о проведении специальных рейдов

20-22 марта — проверка того, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как этого требуют Правила дорожного движения.



23-25 ​​марта — контроль использования пешеходами и водителями велосипедов средств безопасности, улучшающих видимость в темное время суток — отражателей, жилетов со светоотражающими элементами и т.п.



27-29 марта — проверка водителей транспортных средств (в т. ч. велосипедов, электросамокатов) на трезвость, отсутствие применения наркотических или иных психоактивных веществ.

Кроме того, уездные комиссариаты полиции могут проводить дополнительные рейды на своих территориях без дополнительного уведомления общественности.

Сегодня и завтра во всей стране будет проходить весенняя акция продовольственного банка Maisto bankas

Акция Maisto bankаs — это сбор продуктов, который дважды в год проводят в магазинах и торговых центрах. Покупателей призывают купить и пожертвовать продукты бедным людям. Пожертвовать продукты можно будет в крупных магазинах со второй половины дня пятницы до вечера субботы. По словам организаторов, на данный момент их продуктовые запасы почти исчерпаны. Больше всего не хватает растительного масла, муки и консервов.

Государственная налоговая инспекция сообщает о расширении предоставляемых услуг

Учитывая выросшее количество иностранцев – в основном украинцев и белорусов, обращающихся по поводу декларирования доходов, — гид Системы электронного декларирования уже с начала апреля будет доступен не только на литовском и английском, но – и на украинском и русском языках. По данным ГНИ, в настоящее время проживающим и/или работающим в Литве иностранцам предоставляется в 7 раз больше телефонных консультаций, чем в предыдущие годы.

Вильнюсское самоуправление призывает владельцев неэксплуатируемых транспортных средств как можно скорее вывезти их из общественных мест

Оставленные без присмотра транспортные средства не только ограничивают возможность других водителей использовать парковки, но и являются проблемой с экологической точки зрения. В соответствии с законодательством, владельцу неработающего транспортного средства, оставленного в общественном месте, может грозить административное наказание — предупреждение, а за повторное нарушение – штраф от 140 до 300 евро. Может также быть назначена конфискация автомобиля. Муниципалитет подготовил список автомобилей, которые планируется вывезти с городских стоянок, если это не сделают их владельцы в срок до 2 апреля.

Eil. nr. Markė, modelis Valstybinis registracijos numeris Spalva Transporto priemonės buvimo vieta (adresas) Seniūnija 1 Renault T16263 Pilka Žolyno g. 12 Antakalnio 2 BMW Be numerių Mėlyna Zamenhofo g. 5 Fabijoniškių 3 Peugeot Be numerių Balta Taikos g. 84 Justiniškių 4 Renault 1497IB3 Žalia Justiniškių g. 76 Justiniškių 5 Opel be v/n Žalia A. P. Kavoliuko g. 2 Karoliniškių 6 Mercedes-Benz GL03ZVW Pilka Architektų g. 77 Lazdynų 7 Renault Be numerių Pilka Eišiškių pl. 26 Naujininkų 8 Mazda Be numerių Raudona Eišiškių pl. 26 Naujininkų 9 Peugeot 607 Be numerių Pilka Žemynos g. 33 Pašilaičių 10 Audi A6 JDL229 Juoda K. Vanagėlio g. 16 Senamiesčio 11 Audi 80 CBK810 Raudona Šeškinės g. 2 Šeškinės 12 Opel Be numerių Juoda Čiobiškio g. 6 Šeškinės 13 Opel BB8676CX Raudona Bajorų kel. 4 Verkių 14 Nissan Be numerių Juoda Trinapolio g. 3 Verkių 15 Mazda EHP497 Pilka Žirmūnų g. 66 Žirmūnų 16 Mazda GTF584 Mėlyna Žirmūnų g. 64 Žirmūnų 17 Chrysler ANZ478 Pilka Rinktinės g. 5A Žirmūnų

В пятницу и в субботу (17 и 18 марта) на столичном рынке Гарюнай и в каунасском Senukai начинается Mamų mugė, «Ярмарка мам»

Товары, которые на ней будут представлены, не новые, зато в пять или даже десять раз дешевле, чем в магазине. Продавцы ярмарки — это обычные мамы и папы. Всем известно, что дети растут быстро, а у родителей остаются огромные запасы одежды, которую дети успевают надеть всего несколько раз. А еще — игрушки, кроватки, коляски разного размера и многие другие вещи. Вся подробная информация — на странице mamumuge.lt

В эти дни в разных местах столицы можно увидеть необычную технику

Grinda рассказывает, что сотрудники компании при помощи мощного гидродинамического оборудования очищают системы сбора дождевой воды от песка, грязи и даже мелких булыжников. ⚠️Эти работы могут временно нарушить движение транспорта 🚧, поэтому всех просят соблюдать осторожность и быть терпеливыми.

Столицу скоро снова захлестнет «зеленая волна» — в Вильнюсе планируется озеленить более 70 километров улиц

Столичное самоуправление сообщило, что в наступающем сезоне в Вильнюсе будет высажено около 4 тыс. деревьев и 40 тыс. кустов. А еще десятки тысяч деревьев планируют подарить городу различные компании.

С приближением Пасхи Каунасский зоологический музей имени Тадаса Иванаускаса приглашает посмотреть на яйца диких птиц и выбрать самое красивое

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Сегодня, 17 марта, «Почта Литвы» выпускает в обращение почтовую марку «Детские рисунки. Мой питомец»

Номинал почтовой марки 1,40 евро, тираж — 20 тысяч. Новую почтовую марку с изображением кролика создала Ада Шяучюлите, тринадцатилетняя ученица Вильнюсской прогимназии Gabijos. Она приняла участие в конкурсе, объявленном «Почтой Литвы» в октябре прошлого года, где детям в возрасте от 3 до 16 лет было предложено создать собственную почтовую марку на тему «Мой питомец». Почтовые марки с рисунками еще двух победителей конкурса «Почта Литвы» планирует выпустить в 2024 и 2025 годах.

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