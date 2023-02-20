Ощущение безопасности, реконструкция улицы Šnipiškių, начало Масленичной недели и другие новости

Спустя почти год после начала войны в Украине чуть больше половины жителей Литвы чувствуют себя в безопасности

Такие результаты показал опрос, проведенный для LRT. Чуть более половины (54%) опрошенных сказали, что чувствуют себя в Литве в безопасности (10% чувствуют себя в полной безопасности, 44% — скорее в безопасности, чем не в безопасности), а четверо из десяти (42%) не чувствуют себя в безопасности (7% — совсем нет, 35% — скорее нет). У 4% респондентов не было мнения или не ответили на этот вопрос.

Главизбирком сообщил о местах, где можно будет проголосовать заранее

В Вильнюсе проголосовать заранее можно будет в четырех местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Konstitucijos, 3), в Центре здоровья и спорта Вильнюсского университета (ал. Saulėtekio, 26), на площади Сахарова у Дома Печати и на площади Лукишкес в центре города. Вильнюсское районное самоуправление пригласит избирателей на 3 избирательных участка: в здании самоуправления (ул. Rinktinės, 50), в многофункциональном культурном центре Неменчине (ул. Švenčionių, 12, Неменчине) и в Многофункциональном культурном центре Рудамины (ул. Vilniaus, 2, Рудамина). В Каунасе досрочное голосование будет организовано в здании самоуправления Каунаса (ал. Laisvės, 96), в здании стадиона имени Дарюса и Гиренаса (ал. Perkūno, 5) и в здании самоуправления Каунасского района (пр. Savanorių, 371). В Клайпеде проголосовать заранее можно будет в здании самоуправления города (ул. Liepų, 11).

Канцелярия Сейма планирует привести в порядок площадь Независимости и другие подходы к зданию парламента

Кроме того, намечено восстановить фонтан, который не работает уже более десяти лет. В настоящее время объявлен конкурс. Предложения должны быть представлены до 28 февраля.

Кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас предлагает столице новый вид транспорта — воздушные гондолы

«Мы реалисты, мы видим, что делает Франция, Париж планирует четыре таких «воздушных гондолы», в этом случае одна только гондола вмещает 25 пассажиров, может перевозить 1200 пассажиров в час, первая остановка будет там, где находится новый центр притяжения — Национальный стадион. Из центра спускаетесь на проспект Конституциес, вторая остановка – площадь Европы. Проект достаточно дешевый, не требует дополнительной земли, реализуется относительно быстро, имеет большую пассажировместимость плюс туристическую привлекательность. Так мы соединим Шешкине и новый центр города очень простым и быстрым способом. Я гарантирую, что в течение моего будущего срока мы это попробуем сделать», — заверил Артурас Зуокас.

Столица объявила международный конкурс на реконструкцию улицы Šnipiškių

Разработчикам надо будет предложить архитектурные идеи не только для улицы Šnipiškių, но и для сквера Казимераса Василяускаса и территории Шнипишкской часовни Иисуса, которая находилась у входа в костел Св. архангела Раполаса. Победители конкурса, занявшие 1-е место, получат премию в размере 9000 евро, 2-е – 6500 евро, 3-е – 4500 евро. Победителей конкурса выберет экспертная комиссия, предложения принимаются до 16 мая. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Украинская логистическая компания «Новая почта» откроет первое отделение в Литве уже в середине марта

Отмечается, что первое отделение Nova Post будет открыто в столице Литвы — Вильнюсе. Первое отделение Nova Post в Вильнюсе будет грузовым. Там можно будет отправлять и получать из Украины посылки до 1 тыс. кг. Его адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Вместо традиционных скачки «Сартай» в этом году в Дусетай, Зарасайского района, будет проведен зимний фестиваль

Муниципалитет Зарасайского района объявил, что из-за неблагоприятных погодных условий не удалось растопить лед на ипподроме Дусетай, поэтому традиционные скачки «Сартай 2023» не состоятся. В тот же день, 18 февраля, в Дусетай будет организован зимний фестиваль: планируется ярмарка, концерты и конные парады.

Главный тренер мужской сборной Литвы по баскетболу Кястутис Кямзура назвал имена четырнадцати баскетболистов литовской команды, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата мира ФИБА против Венгрии и Франции

Состав сборной Литвы: Арнас Величка («Niners», Хемниц, Германия), Эйгирдас Жукаускас («Wolves»), Эймантас Бенджюс («Динамо», Сассарио, Италия), Эвалдас Кайрис («Ритас»), Габриэлюс Малдунас («Литкабелис», Паневежис), Гитис Масюлис («Ритас»), Гитис Радзявичюс («Ритас»), Криступас Жемайтис (Wolves), Мантас Рубштавичюс (Паневежис Литкабелис), Маргирис Нормантас («Ритас»), Мартинас Гебенас (BAXI, Манреса, Испания), Матас Йогела («Нептунас», Клайпеда), Миндаугас Кузминскас («Пинар Карсияка», Измир, Турция), Вайдас Кариняускас («Рапид», Бухарест, Румыния). Сборная Литвы 23 февраля сыграет с Венгрией на клайпедской арене «Švyturios». Литва выиграла первую встречу с венграми 24 августа в гостях с результатом 88:78. 26 февраля на выезде проведёт последний матч отборочного турнира, соперником будет сборная Франция. Первый поединок между Литвой и Францией в рамках нынешнего отбора состоялся 11 ноября прошлого года. Тогда в Паневежисе литовцы проиграли со счётом 65:90.

С 20 февраля и всю неделю православные и старообрядцы празднуют Масленицу, а завтра в Литве празднуется Ужгавенес

Во вторник, 21 февраля, проводы зимы будут праздноваться в Алитусе. Как анонсируют организаторы, праздничная суматоха будет сопровождаться шумом, весельем и дегустацией желтых, как весеннее солнце, блинов. Мероприятие начнется в 18 часов во дворе Алитусского историко-краеведческого музея.

Тех, кто хотел бы отпраздновать Ужгавенес по-жемайтийски, дирекция национального парка Жемайтии приглашает с самого утра 21 февраля отправиться в Плателяй. Обещают веселую шумную программу с выступлениями фольклорных коллективов.

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