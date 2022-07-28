McDonald’s поднимает цены, победа Žalgiris, магнитные бури и другие новости

Для повышения уровня обучения математике в школах министр образования Юргита Шюгждиниене создаёт экспертную группу, которая будет искать дополнительные решения и инициативы. Уже в наступающем учебном году планируется ввести дополнительный урок математики десятиклассникам. Помимо этого предусмотрены промежуточные проверки знаний, индивидуальная помощь ученикам и пр. меры. Напомним, что в этом году экзамен по математике не сдали примерно 35% учеников.

Вильнюсский футбольный клуб Žalgiris одержал историческую победу, выиграв у чемпионов Швеции, клуба Malmo, со счётом 2:0. Эта победа гарантировала футболистам первый в истории клуба выход в третий отборочный этап, место в групповом этапе Лиги конференции УЕФА и шанс продолжить борьбу в Лиге Чемпионов. Гарантированное место в групповом этапе Лиги конференции УЕФА — это историческое достижение, потому что в кубке Европы до этого не играл ни один литовский клуб. Помимо всего прочего вильнюсский футбольный клуб получит ещё и премию в размере почти 3 млн евро.

Некоторые люди чувствуют магнитные бури, становятся вялыми. Согласно прогнозам, ближайшая волна магнитных бурь ожидается в выходные. Сейчас за магнитными бурями следит портал saulesaudros.lt. на нем можно увидеть, какова солнечная активность. Данные на сайте обновляют каждые 30 минут. «Открываешь сайт и видишь, сегодня отмечено «2». В диапазоне от 0 до 3 магнитное поле спокойное, сейчас у нас два. 4-ый уровень – беспокойное магнитное поле, 5–9 – магнитная буря. В последний раз отметка 5 была 23 июля. Есть и прогноз для Литвы на трое суток. Мы видим, что 29 июля будет 3, но это еще не буря. 2 – самый частый показатель», — говорит рассказал глава лаборатории Vilnius Tech, профессор Артурас Юкна.

В этом году в Литве завершится установка еще 100 радаров контроля средней скорости. Некоторые участки дорог они будут мониторить практически непрерывно. Чтобы водители не теряли бдительности, Дирекция автомобильных дорог скрывает информацию о том, где и когда будут установлены новые радары. Большинство новых радаров будет установлено в крупных городах страны — Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе и Алитусе. И в небольших городах, таких как Тракай, Плунге и Пренай.

В этом году полиция Литвы оштрафовала более 25 000 водителей за использование телефона за рулем без устройства громкой связи. Они получили штрафы в размере от 60 до 90 евро, а некоторых лишили права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Конкурсы «Лучший молодой повар Литвы 2022» и «Лучший повар Литвы 2022» возвращаются после 4-летнего перерыва. Конкурс пройдёт в рамках международной выставки Taste Vilnius HoReCa 2022, которая пройдет 3-5 ноября в выставочном центре Litexpo.

Для улучшения работы ночного транспорта Вильнюсский городской совет возвращает ночные автобусы. Автобусы будут курсировать с 29 июля по 4 сентября, сообщила муниципальная компания Susisiekimo paslaugos. Автобусы будут курсировать по пяти различным маршрутам, охватывая большинство жилых районов города. Обычные билеты на общественный транспорт действительны и в ночных автобусах.

На Европейском юношеском олимпийском фестивале юношеская сборная Литвы (до 16 лет) одержала третью победу из трёх возможных. Баскетболисты под руководством Тома Пурлиса обыграли сборную Словакии со счетом 135:39 и прошли в полуфинал.

Из-за роста цен, McDonald’s поднимает цены на чизбургеры впервые за 14 лет, сообщает bbc.com. В Литве гамбургер с сыром сейчас стоит 1,30 евро.

В последнюю субботу лета, 27 августа. состоится исключительный праздник природы и спорта — «Вильнюсский марафон плаванья 2022». Это соревнование по плаванию, где каждый может бросить вызов самому себе. Дистанции: 200 м., 1,5 км, 5 км, 10 км, будет дистанция и для детей. Соревнования пройдут на озере Балсяй, самом большом озере Вильнюса.

Поток туристов в Литву сократился примерно на 70%. Значительное влияние на это оказала и война на Украине. Об этом рассказал министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Министр также обратил внимание и на эпидемию коронавируса, которая, как мы знаем, оказала большое влияние на поток туристов не только в Литве, но и в других странах.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус просит поделиться в фейсбуке новостью: отныне отдыхающих, которые не соблюдают требования спасателей ждут огромные штрафы, их придется заплатить и тем, кто недавно тонул в море.

Глава Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Орден Витаутаса Великого.

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