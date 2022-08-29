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Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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До конца 2023 года на дорогах Литвы больше не будет бесплатных зарядных станций для электромобилей. По данным Минтранса, для популяризации электромобилей вполне хватило пяти лет.

«В 2023 году заканчивается договор о предоставлении бесплатных услуг, финансируемых за европейские деньги, действовавший пять лет, договор действовал в основном на 28 станциях, установленных на скоростном шоссе Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис. Таково было условие», — пояснила представитель министерства.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Строительство физического барьера на границе с Беларусью было завершено в конце прошлой недели, подтвердили BNS в понедельник в компании-реализаторе проекта EPSO-G. Физический барьер — забор и колючая режущая проволока — установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

 BNS nuotr.

В Европе предлагают с 2030 года расширить список мест, свободных от курения, и запретить продажу табака тем, кто родился после 2009-го. После регистрации в Еврокомиссии у авторов инициативы есть полгода, чтобы собрать 1 миллион подписей в поддержку своего предложения, при этом подписанты должны представлять как минимум 7 стран ЕС. При успешном прохождении этого этапа проект поступит на рассмотрение в Еврокомиссию, которая будет обязана либо удовлетворить запрос и начать работу над соответствующими изменениями в законодательстве, либо аргументированно отвергнуть инициативу.

Из-за резкого повышения цен на электроэнергию освещение на столичных улицах и в общественных местах приглушено или даже отключено. Андрюс Деймантас, руководитель муниципального предприятия Vilniaus apšvietimas, говорит, что в настоящее время продолжительность освещения сокращается, его интенсивность снижена на 20 процентов.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Apšvietimas Savanorių pr. / K. Mačiūno nuotr.

Уже не в первый раз Вильнюс получает самые высокие оценки в международном рекламном конкурсе «Baltic Best», в котором участвуют небольшие европейские страны. В этом году за лучшую видеорекламу золотую медаль заслужил рекламный ролик Go Vilnius «Рождественский Вильнюс прекрасен, где бы он ни был», а лучшим мероприятием признана«Vilniushyvanka», когда украинцев приглашали лучше узнать культуру нашей страны, а жителей литовской столицы — узнать больше об украинских традициях.

Первый беспилотный грузовой автомобиль появится на улицах Вильнюса. Первый показательный выезд беспилотного автомобиля по центральным улицам Вильнюса состоится 2 сентября. Автомобиль проедет от министерста путей сообщений до Кафедральной площади.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Savivaldis krovininis automobilis / Susisiekimo ministerijos nuotr.

Вечером 31 августа Вильнюсская телебашня будет подсвечена пурпурным цветом — в Международный день распространения информации о передозировке жителям и гостям Вильнюса предлагают и задуматься о погибших и их близких. По данным Института гигиены, в 2021 году в Литве было зарегистрировано 62 случая смерти, непосредственно связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, что почти на 32% (или на 15 случаев) больше, чем в 2020 году.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Столичный футбольный клуб «Жальгирис» дебютирует в Лиге конференций УЕФА на выезде против чемпионов Словакии 8 сентября, а свой первый домашний матч они проведут 15 сентября против «Базеля».

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

3 сентября на территории около столичного Белого моста пройдет турнир по пляжному волейболу OlyBet Open Beach Cup. Он организуется впервые, а любители этого вида спорта увидят лучших волейболистов страны.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

OlyBet Open Beach Cup

Тракай отметит свое 700-летие. Датой основания города Тракай считается 8 сентября 1322 года, когда великий князь литовский Витаутас должен был быть коронован литовским королем. 8 сентября в Тракай пройдёт множество мероприятий, концертов, выставок, ярмарок и т.п. и т.д.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

С 1 сентября в Каунасе меняется расписание движения автобусов и троллейбусов. Возобновлено движение по улице Нямуно и аллее Видуно.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Vilmanto Raupelio nuotr.

После реконструкции, которая длилась год, в Каунасе открывается капитально обновленная Студенческая площадь. 1 сентября там состоится праздничный концерт.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Kauno savivaldybės nuotr.

Клайпеда готовится принять международный фестиваль Šalom visuos kraštuos, посвященный традициям еврейской истории, культуры и искусства. Его организаторы обещают красочную и насыщенную программу – это будут концерты, беседы, кинопоказы, выставки, творческие мастерские, уроки танцев, экскурсии. Это уже второй такой фестиваль истории и культуры еврейского народа, на это раз он пройдет в портовом городе со 2 сентября по 15 октября, став частью программы праздничных мероприятий, посвященных 770-летию основания Клайпеды.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Šalom visuos kraštuos

Завтра, 30 августа, в 19 часов в городе Шяуляй состоится перформанс «Молитва за Украину». В перформансе примут участие литовские артисты, музыканты и танцевальные коллективы, а также украинские дети и женщины. Первая часть мероприятия — это театрализованное действие о жизни украинцев до и после начала войны. Затем прозвучит молитва за скорейшее окончание войны на украинском и литовском языках. А продолжит перформанс небольшой концерт.

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

Больше новостей: #StandWithUkraine

Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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