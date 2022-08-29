Обновление Студенческой площади в Каунасе, фестиваль Šalom visuos kraštuos, день рождения Тракай и другие новости

До конца 2023 года на дорогах Литвы больше не будет бесплатных зарядных станций для электромобилей. По данным Минтранса, для популяризации электромобилей вполне хватило пяти лет.

«В 2023 году заканчивается договор о предоставлении бесплатных услуг, финансируемых за европейские деньги, действовавший пять лет, договор действовал в основном на 28 станциях, установленных на скоростном шоссе Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис. Таково было условие», — пояснила представитель министерства.

Строительство физического барьера на границе с Беларусью было завершено в конце прошлой недели, подтвердили BNS в понедельник в компании-реализаторе проекта EPSO-G. Физический барьер — забор и колючая режущая проволока — установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.

В Европе предлагают с 2030 года расширить список мест, свободных от курения, и запретить продажу табака тем, кто родился после 2009-го. После регистрации в Еврокомиссии у авторов инициативы есть полгода, чтобы собрать 1 миллион подписей в поддержку своего предложения, при этом подписанты должны представлять как минимум 7 стран ЕС. При успешном прохождении этого этапа проект поступит на рассмотрение в Еврокомиссию, которая будет обязана либо удовлетворить запрос и начать работу над соответствующими изменениями в законодательстве, либо аргументированно отвергнуть инициативу.

Из-за резкого повышения цен на электроэнергию освещение на столичных улицах и в общественных местах приглушено или даже отключено. Андрюс Деймантас, руководитель муниципального предприятия Vilniaus apšvietimas, говорит, что в настоящее время продолжительность освещения сокращается, его интенсивность снижена на 20 процентов.

Уже не в первый раз Вильнюс получает самые высокие оценки в международном рекламном конкурсе «Baltic Best», в котором участвуют небольшие европейские страны. В этом году за лучшую видеорекламу золотую медаль заслужил рекламный ролик Go Vilnius «Рождественский Вильнюс прекрасен, где бы он ни был», а лучшим мероприятием признана«Vilniushyvanka», когда украинцев приглашали лучше узнать культуру нашей страны, а жителей литовской столицы — узнать больше об украинских традициях.

Первый беспилотный грузовой автомобиль появится на улицах Вильнюса. Первый показательный выезд беспилотного автомобиля по центральным улицам Вильнюса состоится 2 сентября. Автомобиль проедет от министерста путей сообщений до Кафедральной площади.

Вечером 31 августа Вильнюсская телебашня будет подсвечена пурпурным цветом — в Международный день распространения информации о передозировке жителям и гостям Вильнюса предлагают и задуматься о погибших и их близких. По данным Института гигиены, в 2021 году в Литве было зарегистрировано 62 случая смерти, непосредственно связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, что почти на 32% (или на 15 случаев) больше, чем в 2020 году.

Столичный футбольный клуб «Жальгирис» дебютирует в Лиге конференций УЕФА на выезде против чемпионов Словакии 8 сентября, а свой первый домашний матч они проведут 15 сентября против «Базеля».

3 сентября на территории около столичного Белого моста пройдет турнир по пляжному волейболу OlyBet Open Beach Cup. Он организуется впервые, а любители этого вида спорта увидят лучших волейболистов страны.

Тракай отметит свое 700-летие. Датой основания города Тракай считается 8 сентября 1322 года, когда великий князь литовский Витаутас должен был быть коронован литовским королем. 8 сентября в Тракай пройдёт множество мероприятий, концертов, выставок, ярмарок и т.п. и т.д.

С 1 сентября в Каунасе меняется расписание движения автобусов и троллейбусов. Возобновлено движение по улице Нямуно и аллее Видуно.

После реконструкции, которая длилась год, в Каунасе открывается капитально обновленная Студенческая площадь. 1 сентября там состоится праздничный концерт.

Клайпеда готовится принять международный фестиваль Šalom visuos kraštuos, посвященный традициям еврейской истории, культуры и искусства. Его организаторы обещают красочную и насыщенную программу – это будут концерты, беседы, кинопоказы, выставки, творческие мастерские, уроки танцев, экскурсии. Это уже второй такой фестиваль истории и культуры еврейского народа, на это раз он пройдет в портовом городе со 2 сентября по 15 октября, став частью программы праздничных мероприятий, посвященных 770-летию основания Клайпеды.

Завтра, 30 августа, в 19 часов в городе Шяуляй состоится перформанс «Молитва за Украину». В перформансе примут участие литовские артисты, музыканты и танцевальные коллективы, а также украинские дети и женщины. Первая часть мероприятия — это театрализованное действие о жизни украинцев до и после начала войны. Затем прозвучит молитва за скорейшее окончание войны на украинском и литовском языках. А продолжит перформанс небольшой концерт.

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