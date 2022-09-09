Закрытие границ для граждан России, график рейдов полиции, день рождения Паневежиса и другие новости

Литва, Латвия, Эстония и Польша до 19 сентября закроют границы для граждан России. В заявлении премьер-министров стран Балтии и Польши говорится, что поездки по ЕС — это привилегия, а не право человека, и недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать в пределах Европейского Союза, в то время как жителей Украины подвергают пыткам и убивают.

Трагическая новость для британской королевской семьи и всего Соединенного Королевства — в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Елизавета II правила страной и содружеством в течение 70 лет — это самый долгий срок правления монарха за всю историю Великобритании. В стране объявлен 10-дневный национальный траур. Новым королем Великобритании стал сын и наследник Елизаветы II — Чарльз.

Контроль дорожного движения ведется не для сбора штрафов, а для порядка на дорогах. Под таким лозунгом дорожная полиция обнародовала график рейдов по стране на сентябрь.

8-11 сентября — контроль за опасным и хулиганским вождением: маневрирование, обгон в местах, где это запрещено, проезд перекрестков и неподчинение сигналам светофора;

13-15 сентября — контроль за велосипедистами и водителями электро-самокатов;

26-29 сентября — проверки использования обязательных средств безопасности (ремней безопасности и шлемов, а также специальных кресел для детей.

Районные подразделения полиции могут организовывать дополнительные профилактические мероприятия в своих районах.

Дискобол Андрюс Гуджюс успешно выступил в последнем туре Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где завоевал бронзовую медаль.

Морской музей Литвы приглашает на мероприятия по случаю Дня европейского наследия – предлагаются бесплатные экскурсии и образовательные занятия для посетителей на борту военного корабля-музея «Sūduvis». Корабль пришвартован у набережной на реке Данге – в центральной части Клайпеды (у Замкового моста, Королевская набережная). Необходима предварительная регистрация.

9 сентября начинается праздник города Шяуляй — «Дни Шяуляя 786». Во время празднования пройдет праздничное шествие, автоколонна, кинофестиваль и большой концерт.

Паневежис начнет праздновать 519-й день рождения города в пятницу, а на выходных жителей Паневежиса и гостей города ждет более полудюжины мероприятий: от театральных постановок, лазерных шоу, до фестиваля дзюдо.

Новые выборы мэров и в самоуправления страны предлагают провести 5 марта 2023 года.

В понедельник для демонтажа Национального стадиона снова будет использована взрывчатка. Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что взрывать могут с 8 до 10 часов.

В столичном районе Каролинишкес открылась рампа для любителей экстремальных видов спорта. Новое пространство для активного отдыха станет местом притяжения любителей роликов, скейтбордов, самокатов, велосипедов BMX и других.

С 13 сентября продолжатся ремонтные работы на участке ул. A. Kojelavičiaus от ул. Šiaurės до ул. Gandrų. К концу ноября планируется уложить новый асфальт, а к середине декабря — отремонтировать тротуары и заменить обочины. Во время проведения работ предусмотрены ограничения скорости. А на участке от ул. Gandrų до Arimų работы планируется завершить в ближайшие две недели.