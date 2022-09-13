Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

В школах Литвы растет число учащихся — их в этом году насчитывается более 348 000, что является максимумом с 2015 года, свидетельствуют данные Министерства образования, науки и спорта.

Кроме выплаты компенсаций за энергетические ресурсы, в 2023 году правительство должно повышать минимальную зарплату, необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат и «детские деньги», сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Необходимы меры, предусматривающие дальнейшее повышение доходов жителей, поскольку от этих решений будет зависеть наша национальная безопасность. Важно, чтобы росла минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат, «детские деньги», – сказал президент на встрече с мэром Клайпедского района

Представители Литовской гидрометеорологической службы объяснили, почему резко упал уровень воды в Балтийском море.

«Это редкое, но очень интересное явление – сильный природный водоотлив морской воды. Он возникает, когда ветры дуют с материка в море (в сторону Швеции) в течение длительного периода времени в регионе Балтийского моря, вызывая понижение уровня морской воды. Обычно падение уровня воды не столь значительно, и многие люди его даже не замечают. Однако в данном случае антициклон и юго-восточные ветры в регионе вызвали падение уровня морской воды на 0,5 метра по сравнению со средним значением в августе. Это очень много. Обычно считается, что падение уровня воды на один сантиметр покрывает один метр береговой линии», – цитирует портал Meteo.lt неназваного специалиста-женщину из гидрометеослужбы

Министерство культуры сообщает, что по приказу главы министерства название Русский драматический театр Литвы будет изменено на Вильнюсский Cтарый театр.

В лесу, за который отвечает Шальчининкское региональное отделение Государственного лесничества, обнаружено огромное количество мусора – 100 куб. м, это четыре полных грузовика. Это рекордное количество мусора, обнаруженное в текущем году в пределах Вильнюса.

В столице продолжают снимать кино. Сейчас проходят работы по созданию литовского художественного фильма Johatsu. Название фильма переводится с японского как «испарившийся». В нем описываются люди, которые исчезают из своей жизни, бросая семьи, работу, долги и прочие обязанности. Это явление уже широко распространено в таких странах, как США, Великобритания, Германия, но на этот раз речь пойдет о Литве. Во время съемок предусматриваются незначительные ограничения движения. Подробности — vilnius.lt

В сентябре по всей стране будут проходить бесплатные мероприятия по поводу Дня лесника. Этот день отмечается ежегодно в третью субботу сентября — в нынешнем году этот день выпадает на 17 сентября. Однако большая часть мероприятий, посвященных Дню лесника, пройдет в субботу, 24 сентября. Подробности — am.lrv.lt

Каунасский «Жальгирис» успешно начал выступление на дружеском турнире в Испании. Каунасский клуб с результатом 79:72 победил малагскую Unicaja. Сегодня вечером «Жальгирис» за первое место в турнире сразится с Мадридским «Реалом».

В течение недели сотрудники полиции Каунаса зафиксировали 663 случая превышения скорости. Рекорд поставил Porsche, который «летел» со скоростью 157 км/ч.

С 15 по 17 сентября в Клайпеде на пляжной стоянке для людей с ограниченными возможностями пройдут киносеансы под открытым небом. За 3 дня будут показаны 6 фильмов, получивших высокие оценки критиков и зрителей. Все они дублированы на литовский язык.

Ремонт многочисленных пешеходных дорожек, площадок и ступеней рядом с клайпедским концертным залом «Дворец рыбаков», наконец, завершен. Прилегающие к зданию территории привели в порядок – положили новую плитку, привели в порядок автостоянку, установили новые пандусы для инвалидов, посадили новые растения. Также оборудовали новые фонари, столбы для флагов, поставили новые скамейки.

Экономические санкции в отношении России поддерживают 79% литовцев, а поставки оружия — 83%, показывают данные Евробарометра. Поддержка Украины в целом как жителями Литвы, так и европейцами, остается высокой — абсолютное большинство поддерживает выделение гуманитарной помощи этой стране (93% и 92%) и прием беженцев (по 90%). Экономические санкции России поддерживают 79% литовцев и 78% европейцев, но чуть меньше, чем зимой, а поставки оружия — соответственно 83% и 68%.

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