Новости

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

В школах Литвы растет число учащихся — их в этом году насчитывается более 348 000, что является максимумом с 2015 года, свидетельствуют данные Министерства образования, науки и спорта.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Кроме выплаты компенсаций за энергетические ресурсы, в 2023 году правительство должно повышать минимальную зарплату, необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат и «детские деньги», сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Необходимы меры, предусматривающие дальнейшее повышение доходов жителей, поскольку от этих решений будет зависеть наша национальная безопасность. Важно, чтобы росла минимальная зарплата, необлагаемый налогами минимум, базовый размер социальных выплат, «детские деньги», – сказал президент на встрече с мэром Клайпедского района

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Представители Литовской гидрометеорологической службы объяснили, почему резко упал уровень воды в Балтийском море.

«Это редкое, но очень интересное явление – сильный природный водоотлив морской воды. Он возникает, когда ветры дуют с материка в море (в сторону Швеции) в течение длительного периода времени в регионе Балтийского моря, вызывая понижение уровня морской воды. Обычно падение уровня воды не столь значительно, и многие люди его даже не замечают. Однако в данном случае антициклон и юго-восточные ветры в регионе вызвали падение уровня морской воды на 0,5 метра по сравнению со средним значением в августе. Это очень много. Обычно считается, что падение уровня воды на один сантиметр покрывает один метр береговой линии», – цитирует портал Meteo.lt неназваного специалиста-женщину из гидрометеослужбы

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Министерство культуры сообщает, что по приказу главы министерства название Русский драматический театр Литвы будет изменено на Вильнюсский Cтарый театр.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

В лесу, за который отвечает Шальчининкское региональное отделение Государственного лесничества, обнаружено огромное количество мусора – 100 куб. м, это четыре полных грузовика. Это рекордное количество мусора, обнаруженное в текущем году в пределах Вильнюса.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

В столице продолжают снимать кино. Сейчас проходят работы по созданию литовского художественного фильма Johatsu. Название фильма переводится с японского как «испарившийся». В нем описываются люди, которые исчезают из своей жизни, бросая семьи, работу, долги и прочие обязанности. Это явление уже широко распространено в таких странах, как США, Великобритания, Германия, но на этот раз речь пойдет о Литве. Во время съемок предусматриваются незначительные ограничения движения. Подробности — vilnius.lt

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

В сентябре по всей стране будут проходить бесплатные мероприятия по поводу Дня лесника. Этот день отмечается ежегодно в третью субботу сентября — в нынешнем году этот день выпадает на 17 сентября. Однако большая часть мероприятий, посвященных Дню лесника, пройдет в субботу, 24 сентября. Подробности — am.lrv.lt

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Каунасский «Жальгирис» успешно начал выступление на дружеском турнире в Испании. Каунасский клуб с результатом 79:72 победил малагскую Unicaja. Сегодня вечером «Жальгирис» за первое место в турнире сразится с Мадридским «Реалом».

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

В течение недели сотрудники полиции Каунаса зафиксировали 663 случая превышения скорости. Рекорд поставил Porsche, который «летел» со скоростью 157 км/ч.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

С 15 по 17 сентября в Клайпеде на пляжной стоянке для людей с ограниченными возможностями пройдут киносеансы под открытым небом. За 3 дня будут показаны 6 фильмов, получивших высокие оценки критиков и зрителей. Все они дублированы на литовский язык.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Ремонт многочисленных пешеходных дорожек, площадок и ступеней рядом с клайпедским концертным залом «Дворец рыбаков», наконец, завершен. Прилегающие к зданию территории привели в порядок – положили новую плитку, привели в порядок автостоянку, установили новые пандусы для инвалидов, посадили новые растения. Также оборудовали новые фонари, столбы для флагов, поставили новые скамейки.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

Экономические санкции в отношении России поддерживают 79% литовцев, а поставки оружия — 83%, показывают данные Евробарометра. Поддержка Украины в целом как жителями Литвы, так и европейцами, остается высокой — абсолютное большинство поддерживает выделение гуманитарной помощи этой стране (93% и 92%) и прием беженцев (по 90%). Экономические санкции России поддерживают 79% литовцев и 78% европейцев, но чуть меньше, чем зимой, а поставки оружия — соответственно 83% и 68%.

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

#StandWithUkraine

Рост числа учащихся, переименование Русского драматического театра Литвы, кино на пляже и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

Tags:

Похожее

Русский драматический театр теперь называется Вильнюсский Старый театр

Русский драматический театр теперь называется Вильнюсский Старый театр

Автор Анжелика Орлёнок
100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

100 банкоматов сети BANKOMATAS.LT, увеличение цен на воду, Литовский проспект в Киеве и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
В понедельник: отмена упрощенной выдачи шенгенских виз и демонтаж стадиона

В понедельник: отмена упрощенной выдачи шенгенских виз и демонтаж стадиона

Автор RADIO•R
Закрытие границ для граждан России, «Дни Шяуляя 786», день рождения Паневежиса и другие новости

Закрытие границ для граждан России, «Дни Шяуляя 786», день рождения Паневежиса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Литовские политики выражают соболезнования семье и жителям Соединенного Королевства

Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Литовские политики выражают соболезнования семье и жителям Соединенного Королевства

Автор RADIO•R
Новые тарифы «Почты Литвы», Тракай отмечает 700 лет, отмена рейсов Ryanair и другие новости

Новые тарифы «Почты Литвы», Тракай отмечает 700 лет, отмена рейсов Ryanair и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Сюрприз от ПДД, бассейн для второклассников, Vilniaus fejerija и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Фэнтези-фильм Vesper, план мер по энергосбережению, колесо обозрения в Каунасе и другие новости

Фэнтези-фильм Vesper, план мер по энергосбережению, колесо обозрения в Каунасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Месяц пожилых людей, фестиваль современного цирка HELIUM, новая система измерения скорости в Каунасе и другие новости

Месяц пожилых людей, фестиваль современного цирка HELIUM, новая система измерения скорости в Каунасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова