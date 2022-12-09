Выставка старых игрушек, возвращение гриппа в Литву, живая елка в Клайпеде и самая «зеленая» — в Тракае и другие новости

Забытый во время пандемии грипп вернулся в Литву с новой силой, около 70% пациентов — дети. Эпидемиологи утверждают, что это последствие долгой изоляции из-за коронавируса. Больницы крупных городов Литвы просят пациентов вооружиться терпением, поскольку в приемных отделениях приходится ждать часами.

Regitra приглашает заказывать уникальные подарки — именные номера для автомобилей. По данным компании, люди довольно часто выбирают автомобильные номера в качестве эксклюзивного подарка, который не будет пылиться в ящике стола. В преддверии праздников Regitra сообщает, что при заказе эксклюзивных комбинаций номерных знаков до 29 декабря компания бесплатно отправит такие красиво упакованные подарки своим клиентам. При составлении комбинации есть одно принципиальное правило – можно использовать максимум шесть символов, один из которых обязательно должен быть цифрой, а остальное – вопрос творчества и фантазии.

Канадская компания Arton Capital составила рейтинг паспортов, которые дают своим владельцам больше всего возможностей при путешествии, пишет Delfi. В основе рейтинга лежит возможность посещения разных стран без виз. Лидером стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), его владельцы могли ездить без виз в 121 страну. Второе место разделяют Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Владельцам этих паспортов заранее нужны визы только в 25 странах. На третьем месте — Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. Владельцам паспортов этих стран заранее надо получать визы лишь 26 стран. Литва занимает в рейтинге 5-е место. С литовским паспортом без визы можно посетить 121 страну, по приезде виза нужна в 49 странах, а для посещения 28 государств визу надо получить заранее. Эстония и Латвия заняли в рейтинге 6-е место – с их паспортами без визы можно посетить 120 государств.

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе больше нет памятника советским воинам. Об этом в четверг вечером сообщил мэр столицы.

«Теперь чисто. Соберем только заборы и ограждения. Вильнюс был хорош и раньше, но теперь – легче», — написал в Facebook Р. Шимашюс.

После завершения переговоров между профсоюзами и руководством «Вильнюсского общественного транспорта» (VVT), которые прошли в четверг, забастовка не была отозвана, однако представитель компании сказала, что уже чувствуется сдвиг.

«Переговоры длились почти четыре часа, компания чувствует прорыв, как в отношении профсоюзов, так и их представителей, переговоры оценивает позитивно, завтра они продолжатся. Больше комментировать нечего», – сказала в четверг представитель VVT Гедре Буйвидайте.

По ее словам, забастовка пока продолжается, в пятницу пассажиры должны внимательно следить за расписанием.

В выходные дни, 10 и 11 декабря, в столичном Музее энергетики и техники (ул. Rinktinės, 2) состоится мероприятие KALĖDŲ POP UP. Как рассказывают организаторы, это мероприятие, на котором можно найти все за одно посещение: дизайн высокого уровня, качественный музыкальный звук, живое общение, творческие мастерские и, самое главное, — настоящую рождественскую атмосферу. www.popup.lt вместе с дизайнерами в преддверии самых любимых праздников в году приглашает приостановиться, открыть для себя общение и вместе позаботиться о рождественских подарках и идеях, насладиться долгожданным ритуалом подготовки подарков. Мероприятие бесплатное, часы работы с 11 до 19.

В столичном парке Вингис начинает работать каток под открытым небом. Время работы катка: по рабочим дням с 12 до 21 часа, по выходным и праздничным дням – с 10 до 21 часа. Каток находится за эстрадой парка.

На заснеженной Театральной площади Клайпеды в субботу, 10 декабря, в 17:00 зажгут главную елку города, а в 17:30 представят инсталляцию Žvaigždės virš jūros («Звезды над морем»). До этого, в полдень, состоится открытие праздничной ярмарки, а в воскресенье с 12 до 15 часов будет проходить кампания Maltiečių sriuba, состоится также благотворительный Рождественский забег. Все вырученные от благотворительных акций средства будут переданы одиноким пожилым людям под лозунгом: Nėra niekieno senelių – kiekvienas vargstantis senelis yra ir mūsų senelis!

Уже сегодня в Тракае напротив замка (на ул. Karaimų, 57A) в 18:45 зажгут рождественскую елку – наверное, самую «зеленую» елку в Литве. Елка, построенная из модулей, вырабатывающих солнечную энергию, не только будет освещать сама себя, но и после праздников послужит городу: разобранные модули отправятся в детские сады, для которых они будут генерировать экономичную и экологически чистую электроэнергию. Современная, а для некоторых — возможно, и крайне экзотическая, ель — своего рода инженерный шедевр. Она состоит из 7 этажей по 1,90 м каждый. Таким образом, вся конструкция, исключая верхушку, составляет более 13 м. Первый этаж состоит из 15 углов, второй — 12, третий — 9, и так до самого верха.

Каунасская публичная библиотека имени Винцаса Кудирки представляет выставку Senieji vaikų žaislai. Pamatykite ir pažaiskite («Старые детские игрушки. Посмотрите и поиграйте»). На открытии выставки в субботу, 10 декабря, можно будет увидеть игрушки, которыми литовские дети играли сто лет назад. А специально изготовленными копиями некоторых игрушек можно будет даже поиграть. Открытие выставки, которое состоится в полдень, совпадает с другим важным поводом – 4-м днем рождения Игротеки, первой и пока единственной в Каунасе библиотеки игрушек. На выставке посетители увидят крутящихся вокруг своей оси волков и гимнастов, старинные головоломки, которые не так просто решить и сегодня, а также кукольные домики, кукольные домики, мельницы и даже Каледу сенялиса, изготовленного из мха.

Жители Каунасского района рассказали в фейсбуке, что в четверг вечером в Качергине зажглись огни на живой рождественской елочке. А украшением на елке стали 100 уникальных и неповторимых разноцветных игрушек, которые своими руками изготовила живущая в городе художница Родика Морари.

Партия экспресс-тестов на сумму 729 тысяч евро, сформированная по запросу Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, будет доставлена ​​в Центр общественного здоровья Украины в Киеве. Об этом сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

«Имеющиеся объемы резерва экспресс-тестов позволяют делиться ими со странами, запрашивающими помощь, не ограничивая внутренний спрос. Эта поставка экспресс-тестов является частью поддержки Литвы Украине, которую мы, насколько это возможно, продолжаем в сфере охраны здоровья», — говорится в сообщении канцлера министерства Юргиты Гребенковене.

В Риге проходит Совет министров стран Балтии, в котором принимает участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Главные темы бесед с коллегами Кришьянисом Кариньшем и Каей Каллас – ужесточение санкций России, укрепление обороны восточного фланга НАТО, дальнейшая помощь Украине, вопросы приема военных беженцев и др. Как сообщает портал 15min, страны Балтии договорились о росте финансирования на оборону до 3 процентов ВВП, однако это планируется сделать в разное время. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, Литва может достичь этого уровня уже в следующем году.

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