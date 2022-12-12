Забастовка продолжается, спрос на поездки превышает предложение и другие новости

Дирекция автомобильных дорог Литвы представила водителям новшество – допустимая скорость на магистральных дорогах Литвы будет зависеть от погодных условий. Для этого уже установлены и еще устанавливаются новые знаки, на которых можно менять информацию. Эти знаки не только будут предупреждать о скользкой дороге, но и сообщать о необходимости снизить скорость. В информационной системе LAKD, где есть информация о погодных условиях и условиях на дорогах страны, уже появилась и интерактивная карта новых знаков: https://eismoinfo.lt/#!/

С 1 января 2023 года подорожает парковка на некоторых площадках столицы: пр. Gedimino, 9 ул. Tilto, 14 ул. T. Kosciuškos, 1A ул. G. Baravyko ул. Šeimyniškių, 23.

Изменения планируются, поскольку заполненность стоянок в дневное время превышает 80%.

Новые расценки:

пр. Gedimino, 9: кратковременная парковка – 1.50 евро/час., долговременная – 173.78 евро/мес. (нынешняя цена: 1.30 евро/час.)

ул. Tilto, 14: кратковременная парковка – 1.50 евро/час., долговременная – 115.84 евро/мес. (нынешняя цена: 1.30 евро/час.)

ул. T. Kosciuškos, 1A: кратковременная парковка – 0.70 евро/час., долговременная – 140 евро/мес. (нынешняя цена: 0.60 евро/час.)

ул. G. Baravyko: кратковременная парковка – 0.40 евро/час., долговременная – 45 евро/мес. (нынешняя цена: 0.30 евро/час.)

ул. Šeimyniškių, 23: кратковременная парковка – 0.40 евро/час., долговременная – 45 евро/мес. (нынешняя цена: 0.30 евро/час.)

В аэропортах Вильнюса и Каунаса в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из-за сильного снегопада было отменено более 20 рейсов, однако утром в понедельник они выполняются в обычном режиме, сообщили BNS в литовских аэропортах.

Поскольку руководство и профсоюз «Vilniaus viešasis transportas» (Вильнюсского общественного транспорта, VVT) не пришли к соглашению, в понедельник продолжается бессрочная забастовка водителей VVT, объявленная 5 декабря. По оценкам, в забастовке участвуют около 500 человек – 35% водителей VVT. В столице VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов: 5 быстрых, 17 троллейбусных и 54 автобусных.

В понедельник заканчивается регистрация участников политической кампании на выборах в органы местного самоуправления, а также начинается подача документов. В выборах намерены участвовать не менее 17 партий и 24 политкомитета, а всего Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала почти 250 участников политических кампаний. Из них почти 200 кандидатов по спискам выдвинуты партиями. Выборы муниципальных советов и мэров пройдут 5 марта следующего года.

Более короткие новогодние праздники в этом году не повлияли на планы людей отмечать их за границей. Организаторы путешествий говорят, что в этом году спрос на поездки превышает предложение. И несмотря на то, что меньше рабочих дней в этом году выпадает на праздники, у детей и учителей в это время каникулы. Поэтому все билеты на Рождественские каникулы выкуплены, и найти свободные места сейчас очень сложно.

Grinda сообщает, что несмотря на то, что многим вильнюсцам кажется, что улицы никто не очищает, работы велись всю ночь. И уже к началу утреннего часа пик зимняя техника Grinda совершила 200 рейсов и посыпала улицы города 1000 тонн соли. Компания просит всех проявить терпение, поскольку после сильных снегопадов невозможно сразу очистить 1707 обслуживаемых компанией улиц до стандарта «черный асфальт». Сегодня уборка улиц продолжается в порядке очереди: первым делом очищаются улицы, по которым движется общественный транспорт. Затем — обслуживающие и вспомогательные. Если где-либо есть сложные участки дороги, о них можно сообщить по короткому телефону 1355.

Закончилась регистрация на конкурс на лучшее праздничное оформление витрин и общественных пространств, который проводится в столице. Теперь с 14 по 20 декабря специальная комиссия и зрители будут оценивать работы участников конкурса. А победители будут объявлены 21 декабря. Самые интересные праздничные объекты будут награждены денежными призами: за первое место — 1500 евро, второе — 1200 евро, третье — 800 евро. Еще один приз в 1200 евро получит объект, который наберет больше всего баллов от комиссии.

В воскресенье состоялся первый рейс поезда, который теперь будет ежедневно курсировать из Вильнюса в Варшаву и Краков. Продолжительность поездки до Варшавы (с пересадкой) составит 9 часов, до Кракова — 12 часов. Из Вильнюса поезда будут выезжать в 12:10 час., из Каунаса – в 13:20. В Варшаву поезд будет прибывать по местному времени в 20:13 час., в Краков – в 23:39 час.

После трехмесячного перерыва в понедельник возобновляет работу обновленный крупнейший филиал Центра Регистров (RC) в Вильнюсе, сообщила компания. Из выставочно-конгрессного центра «Литэкспо», где временно обслуживались клиенты компании, ее возвращают в помещение на улице Львовской в ​​столице.

В Шяуляй пришла зимняя сказка — зажглись огни на главной елочке города. Во время праздника был показан музыкальный спектакль, состоялось выступление группы Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Рождественские и новогодние мероприятия в Шяуляе только начались, жителей города ждет масса развлечений и интересных мероприятий, которые продлятся до января.

В ознаменование 231-летия Тельшяй в городе появились две новые небольшие работы, созданные художницей Доминикой Гулбинайте, студенткой, изучающей искусство металла и ювелирное дело Тельшяйского факультета VDA. На берегу озера Мастис установлены две таблички Ežiukas и Monetos. Они предназначены для понимания жемайтского языка. Слова первой таблички «Veiziekēs ė puo kuojuom, na tėk ė tuolomas» взяты из книги Виктории Дауйоте Žemaitīnā (Žemaitynai), поскольку она родом из Тельшяйского района.