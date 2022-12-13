Акция «Елочка для жизни», обязательный USB-C, система оценки дорожного покрытия и другие новости

Через несколько лет стандартное подключение USB-C станет обязательным для портативных устройств, продаваемых в Евросоюзе. Это означает, что потребители в ЕС смогут заряжать большую часть своих электронных устройств с помощью одного и того же зарядного устройства. В эту категорию входят смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, фотоаппараты, клавиатуры, мыши, электронные книги, ноутбуки. «У производителей сейчас есть двухлетний переходный период, в течение которого они могут адаптировать свою продукцию к новым правилам. Директива будет применяться с 28 декабря 2024 года. Это будет официальная дата, с которой производители, импортеры и распространители портативных устройств будут обязаны поставлять на рынок ЕС только те устройства, которые полностью соответствуют указанным в директиве стандартам», — говорит др. Виргилиюс Стунджя, представитель RRT (Службы регулирования связи).
Во вторник Сейм принял решение до 10 марта продлить чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью. В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже применяемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. По-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей приостановлена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел. Министерство отмечает, что реализация проекта постановления направлена на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы.
Во вторник телекоммуникационная компания «Telia» окончательно отключит 3G-соединение по всей Литве и планирует использовать свои частоты для Интернета вещей, оцифровывая уличные фонари, подземные парковки и создавая еще более технологически совершенные носимые устройства.
В компании «Экосервис» сообщают, что после обильного снегопада мусоровозам стало сложно обслуживать контейнеры в крупных городах и особенно в более отдаленных районах. В некоторых местах уровень снега достигает целых 40-60 сантиметров, и требуется время, чтобы расчистить все улицы. Жителей просят быть бдительными и учитывать рекомендации по обращению с отходами в экстремальных погодных условиях.
Вильнюс стал первым городом в Литве, внедрившим инновационную автоматизированную систему оценки дорожного покрытия. По аналогичному принципу оценивают состояние дорожного полотна в Северной Америке (США, Канада), Скандинавии и странах Бенилюкса. Выяснилось, что похвастаться хорошим состоянием улиц могут столичные районы Пилайте, Пашилайчяй и Юстинишкес, а больше всего дефектов на улицах Senamiesčio, Rasų и Žvėryno. Исследования 2,4 тыс. километров вильнюсских улиц категорий A, B, C и D по отдельным полосам движения, во время которых с использованием мобильной лаборатории автоматически выявлялись дефекты дорожного покрытия, проводились компанией Grinda с внешними партнерами.
Телеканал TV3 Plus, который предлагает литовским русскоязычным зрителям качественную информацию, расширяет охват. Литовская комиссия по радио и телевидению предоставила каналу лицензию на ретрансляцию контента. Отныне канал TV3 Plus будет ретранслироваться в регионе Юго-Восточной Литвы через цифровую наземную телевизионную сеть.Канал будет ретранслироваться в сети цифрового наземного телевидения во всем регионе Юго-Восточной Литвы — на 31 телеканале в Вильнюсе, 31 телеканале в Шальчининкай и 33 телеканалах в Швенченисе.
В среду, 14 декабря, сотрудники Гослесничества и Центр крови клиники Santaros Вильнюсской университетской больницы второй год подряд будут проводить акцию Eglutė gyvenimui, («Елочка для жизни»). Во время этой акции донорам — каждому из тех, кто 14 декабря будет сдавать кровь, — преподнесут в подарок живую зеленую рождественскую елочку, заботливо выращенную лесниками.
В лофтовом квартале столичного района Науйяместис появилась необычная иллюминация. Рождественская инсталляция высотой почти 22 метра, созданная совместно с художником по свету Линусом Кутавичюсом, появилась на стенах возрожденного к новой жизни здания loft gallery. Идея художника — не забывать о том, что за внешними украшениями не должно теряться их содержание, поэтому в его инсталляции форма выражения минималистична, но говорит о сути — свете: «Светящиеся Smilgos отличаются тем, что им не страшна ни стройка, ни самая суровая зимняя непогода. Они кажутся хрупкими, но на самом деле чрезвычайно прочны, сделаны из стекловолокна». Здание с рождественской инсталляцией можно найти во дворе лофтов Науйяместиса, по адресу ул. Naugarduko, 41B. Лучше всего искать ее с ул. Naugarduko – это здание будет первым, которое можно заметить, попав во двор через арку. Инсталляция будет украшать Науйяместис до конца января.
Во вторник в Вильнюсской университетской больнице Сантарос открылся новый корпус, предназначенный для лечения детей и подростков, тамже будет располагаться и Центр развития ребенка.
В Вильнюсе появится еще больше измерителей скорости. Первый радар в Лаздинай начнет работать уже в этом году. Новые устройства будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения Правил дорожного движения. Первый измеритель скорости уже появился на улице Oslo. Правда, он еще только оборудован, и сначала будет только тестироваться и калиброваться, однако совсем скоро заработает в полную силу.
В воскресенье, 18 декабря, многие музейные экспозиции можно будет посетить бесплатно. В декабре последнее воскресенье месяца совпадает с первым днем Рождества, поэтому бесплатное посещение музеев в этот раз переносится на 18 декабря.
Список музеев: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/nemokamas-muzieju-lankymas