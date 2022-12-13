Акция «Елочка для жизни», обязательный USB-C, система оценки дорожного покрытия и другие новости

Через несколько лет стандартное подключение USB-C станет обязательным для портативных устройств, продаваемых в Евросоюзе. Это означает, что потребители в ЕС смогут заряжать большую часть своих электронных устройств с помощью одного и того же зарядного устройства. В эту категорию входят смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, фотоаппараты, клавиатуры, мыши, электронные книги, ноутбуки. «У производителей сейчас есть двухлетний переходный период, в течение которого они могут адаптировать свою продукцию к новым правилам. Директива будет применяться с 28 декабря 2024 года. Это будет официальная дата, с которой производители, импортеры и распространители портативных устройств будут обязаны поставлять на рынок ЕС только те устройства, которые полностью соответствуют указанным в директиве стандартам», — говорит др. Виргилиюс Стунджя, представитель RRT (Службы регулирования связи).

Во вторник Сейм принял решение до 10 марта продлить чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью. В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже применяемых мер: охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, также проводятся проверки на границе. По-прежнему будет действовать более строгий визовый режим – выдача виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литовской Республики за границей приостановлена, за исключением случаев, когда посредником выступает Министерство иностранных дел. Министерство отмечает, что реализация проекта постановления направлена ​​на управление угрозами, поэтому не доставит неудобств жителям Литвы.

Во вторник телекоммуникационная компания «Telia» окончательно отключит 3G-соединение по всей Литве и планирует использовать свои частоты для Интернета вещей, оцифровывая уличные фонари, подземные парковки и создавая еще более технологически совершенные носимые устройства.

В компании «Экосервис» сообщают, что после обильного снегопада мусоровозам стало сложно обслуживать контейнеры в крупных городах и особенно в более отдаленных районах. В некоторых местах уровень снега достигает целых 40-60 сантиметров, и требуется время, чтобы расчистить все улицы. Жителей просят быть бдительными и учитывать рекомендации по обращению с отходами в экстремальных погодных условиях.

Вильнюс стал первым городом в Литве, внедрившим инновационную ​​автоматизированную систему оценки дорожного покрытия. По аналогичному принципу оценивают состояние дорожного полотна в Северной Америке (США, Канада), Скандинавии и странах Бенилюкса. Выяснилось, что похвастаться хорошим состоянием улиц могут столичные районы Пилайте, Пашилайчяй и Юстинишкес, а больше всего дефектов на улицах Senamiesčio, Rasų и Žvėryno. Исследования 2,4 тыс. километров вильнюсских улиц категорий A, B, C и D по отдельным полосам движения, во время которых с использованием мобильной лаборатории автоматически выявлялись дефекты дорожного покрытия, проводились компанией Grinda с внешними партнерами.

Телеканал TV3 Plus, который предлагает литовским русскоязычным зрителям качественную информацию, расширяет охват. Литовская комиссия по радио и телевидению предоставила каналу лицензию на ретрансляцию контента. Отныне канал TV3 Plus будет ретранслироваться в регионе Юго-Восточной Литвы через цифровую наземную телевизионную сеть.Канал будет ретранслироваться в сети цифрового наземного телевидения во всем регионе Юго-Восточной Литвы — на 31 телеканале в Вильнюсе, 31 телеканале в Шальчининкай и 33 телеканалах в Швенченисе.

В среду, 14 декабря, сотрудники Гослесничества и Центр крови клиники Santaros Вильнюсской университетской больницы второй год подряд будут проводить акцию Eglutė gyvenimui, («Елочка для жизни»). Во время этой акции донорам — каждому из тех, кто 14 декабря будет сдавать кровь, — преподнесут в подарок живую зеленую рождественскую елочку, заботливо выращенную лесниками.

В лофтовом квартале столичного района Науйяместис появилась необычная иллюминация. Рождественская инсталляция высотой почти 22 метра, созданная совместно с художником по свету Линусом Кутавичюсом, появилась на стенах возрожденного к новой жизни здания loft gallery. Идея художника — не забывать о том, что за внешними украшениями не должно теряться их содержание, поэтому в его инсталляции форма выражения минималистична, но говорит о сути — свете: «Светящиеся Smilgos отличаются тем, что им не страшна ни стройка, ни самая суровая зимняя непогода. Они кажутся хрупкими, но на самом деле чрезвычайно прочны, сделаны из стекловолокна». Здание с рождественской инсталляцией можно найти во дворе лофтов Науйяместиса, по адресу ул. Naugarduko, 41B. Лучше всего искать ее с ул. Naugarduko – это здание будет первым, которое можно заметить, попав во двор через арку. Инсталляция будет украшать Науйяместис до конца января.

Во вторник в Вильнюсской университетской больнице Сантарос открылся новый корпус, предназначенный для лечения детей и подростков, тамже будет располагаться и Центр развития ребенка.

В Вильнюсе появится еще больше измерителей скорости. Первый радар в Лаздинай начнет работать уже в этом году. Новые устройства будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения Правил дорожного движения. Первый измеритель скорости уже появился на улице Oslo. Правда, он еще только оборудован, и сначала будет только тестироваться и калиброваться, однако совсем скоро заработает в полную силу.

В воскресенье, 18 декабря, многие музейные экспозиции можно будет посетить бесплатно. В декабре последнее воскресенье месяца совпадает с первым днем Рождества, поэтому бесплатное посещение музеев в этот раз переносится на 18 декабря.

Список музеев: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/nemokamas-muzieju-lankymas