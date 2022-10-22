Пока тыква не превратилась в… праздничный фонарик. Что приготовить из тыквы?

Совсем скоро яркие тыквы, которые сейчас в изобилии продаются во всех магазинах и на рынках, начнут превращаться… нет, не в кареты, как в сказке. Но — тоже в сказочные — резные фонари. А пока этого еще не произошло, самое время вспомнить о том, что можно приготовить из тыквы.

Дело в том, что тыква — очень полезный овощ. Она полезна детям и взрослым, входит в программы диетического питания — и в диеты тех, кто мечтает сбросить вес. Ведь на 100 грамм тыквы приходится всего около 22–23 килокалорий.

А одно из самых простых в приготовлении и универсальных блюд — это запеченная в духовке тыква.

Как приготовить?

1. Первым делом промойте тыкву и очистите ее от кожуры и семян.

2. Включите разогреваться духовку примерно до 200 градусов. Такая температура лучше всего подходит для запекания овощей.

3. Теперь нарежьте тыкву на дольки (брусочки) толщиной около 2 сантиметров. Или на кубики, — но тогда чуть покрупнее, чтобы они не превратились после запекания в кашу.

4. Сложите нарезанную тыкву в миску, посыпьте солью, перцем и теми специями, которые вам нравятся. Это могут быть орегано, тимьян, прованские травы или какие-либо другие смеси приправ. Можно добавить и измельченный чеснок.

5. Сбрызните оливковым маслом и перемешайте кусочки тыквы, чтобы приправы и масло попали на каждый кусочек. Если вы нарезали тыкву на плоские дольки, посыпать приправами и сбрызнуть маслом можно будет уже прямо на противне. Масла не должно быть много. Его задача — просто помочь специям попасть на каждый кусочек — и обеспечить при запекании золотистую корочку.

6. Застелите противень бумагой и выложите на него тыкву. Можно добавить веточки розмарина, если вам нравится его аромат. Запекайте тыкву примерно полчаса. Тыква должна стать мягкой — ее готовность можно проверить при помощи зубочистки или деревянной шпажки.

Как съесть?

Тут есть варианты.

1. Запеченная тыква может послушить отличным гарниром к мясу или рыбе.

2. Тыкву можно есть как самостоятельное блюдо. Кусочками, или в качестве пюре (для этого ее надо будет пробить в блендере и добавить кусочек масла).

3. Кусочки тыквы можно выложить на подсушенный тост, смазанный маслом или творожным сыром.

4. Из запеченной тыквы получится отличный суп-пюре. Для этого ее тоже надо будет пробить в блендере и добавить, например, обычное — или кокосовое — молоко, сливки, мускатный орех и другие специи. А украсить такой суп можно тыквенными или другими семечками. Можно положить сверху кусочки обжаренного бекона, посыпать зеленью.

5. Запеченную тыкву можно добавить в салат. Она отлично сочетается с сырами — например, с фетой, пармезаном, козьим сыром — или другим, на ваш вкус. Или с морепродуктами. А еще в салат можно добавить зелень, какие-либо семечки, и получится вкусное полезное блюдо.

6. Если перед запеканием посыпать тыкву не солью и перцем, а корицей и кардамоном, а потом смазать медом, то получится отличный десерт. В него можно будет добавить орешки.

7. А еще запеченная тыква может также стать основой для других десертов, в которых используется тыквенное пюре. Из нее можно делать блинчики, варенье и еще множество замечательных блюд.

А вот какие блюда с тыквой мы готовили год назад