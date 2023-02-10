Премьеры в кино: документальный фильм о Роуз Намаюнас, боевик с Джерардом Батлером, фильм ужасов, семейный фильм о ковбоях и третья часть о стриптизёрах Супер Майк с Ченнингом Татумом

На этой неделе пять премьер и повторные кинопоказы «Титаника», к Дню святого Валентина: документальный фильм о Роуз Намаюнас (боец UFC с литовскими корнями), боевик с Джерардом Батлером, фильм ужасов, семейный фильм о ковбоях и индейцах, а также третья часть о стриптизёрах Супер Майк с Ченнингом Татумом в главной роли.

Титаник (1997) 13+

(драма, мелодрама)

Легендарный фильм о любви Джеймса Кэмерона снова в кино. В первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюблённым, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера. В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. В кино покажут отреставрированную копию в 3D.

Роуз Намаюнас: я чемпион (2023) 13+

(документальный)

«Я выбираю любовь», — говорит себе каждое утро чемпионка UFC Роуз Намаюнас. На ринге она двигается в такт музыке, а после побед заворачивается в литовский триколор. Документальный фильм о литовской спортсменке.

Крушение (2023) 16+

(боевик, триллер, приключения)

В результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа — это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торренсу защитить их, — убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту.

Кровь (2022) 16+

(ужасы, триллер)

Джесс с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс. Укусы вызывают странную инфекцию, а поведение мальчика становится все более пугающим и опасным.

Юный вождь Виннету (2022) 0+

(приключения, семейный, вестерн)

Виннету всего 12, но он уже считает себя великим воином и стремится доказать это своему отцу. Судьба дает будущему вождю такой шанс: его племени угрожает голод, и спасение — в руках отважного юноши, его сестры и городского мальчишки, с которым Виннету удается подружиться вопреки обстоятельствам.

Супер Майк: Последний танец (2023) 16+

(комедия, драма)

Деловое соглашение Майка Лейна провалилось, и, оставшись без копейки, он вынужден подрабатывать барменом во Флориде. Чтобы вспомнить старые добрые времена, Майк отправляется в Лондон с богатой светской львицей. Она привлекает его предложением, от которого Майк не может отказаться… В главных ролях Сальма Хайек и Ченнинг Татум.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)