Премьеры в кино: драма о человеке, страдающем ожирением, триллер о медведе, который съел сумку с наркотиками, мультфильм про детектива-паука, фильм ужасов, действия которого происходят в соцсетях

На этой неделе пять премьер: новая драма Даррен Аронофски о человеке, страдающем ожирением, который пытается помириться с дочерью; триллер о медведе, который съел сумку с наркотиками; мультфильм про детектива-паука; новый фильм ужасов и триллер, действия которого происходят в соцсетях.

Кит (2023) 16+

(драма)

Учитель английского языка, ведущий затворнический образ жизни и страдающий ожирением, пытается воссоединиться со своей отчужденной дочерью-подростком ради последнего шанса на искупление.

Кокаиновый медведь (2023)

(триллер)

Группа полицейских, преступников, туристов и подростков сходится в лесу Джорджии, где 200-килограммовый черный медведь приходит в ярость после непреднамеренного употребления кокаина.

Величайший детектив-паук (2022) 7+

(мультфильм)

Инспектор Сан — паук и величайший детектив в мире насекомых. После поимки своего заклятого врага, Красной Саранчи, герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере.

Проклятие монахини: Посвящение (2023) 16+

(ужасы, триллер)

После предположительного самоубийства ее брата-священника Грейс отправляется в отдаленный шотландский монастырь, где он погиб. Не доверяя рассказам церкви, она обнаруживает там факты убийства, святотатства, а также раскрывает тревожную правду о себе.

Пропавшая без вести (2023) 13+

(драма, триллер)

Когда мать девушки Джун со своим новым бойфрендом исчезает во время отпуска в Колумбии, дочь начинает поиски. Находясь в Лос-Анджелесе, Джун творчески использует новейшие технологии, но чем больше она узнаёт, тем больше возникает вопросов. Девушка понимает, что на самом деле никогда не знала мать.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)