Что посмотреть

Премьеры в кино: фэнтези приключения с Крисом Пайном, фантастика о планете с динозаврами, криминальный фильм о бандах Парижа в XIX века, новый фильм ужасов и новый мультфильм

Автор Гинтарас Зукас
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Подземелья и драконы: Честь среди воров (2023) 13+

(фэнтези, боевик, приключения)

В волшебном королевстве Фаэрун есть талантливый вор по имени Бард Джин. Вместе со своей умной напарницей Хольгой ему удается украсть чрезвычайно ценный артефакт. Загвоздка в том, что эта штука вполне способна вызвать катастрофу беспрецедентных масштабов. В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант и другие.

65 (2023) 13+

(фантастика, триллер, драма, приключения)

После крушения на неизвестной планете пилот Миллс быстро обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле только 65 миллионов лет назад. Миллс и единственная выжившая Коа должны проложить свой путь через незнакомую местность, кишащую опасными доисторическими существами, в эпической борьбе за выживание. В главной роли Адам Драйвер.

Банды Парижа (2023) 

(боевик, драма, история, триллер)

Париж, начало XX века. Жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у неё неожиданно вспыхнут чувства. Что победит: неистовая любовь или застилающая глаза жажда мести?

Тёмные очки (2022) 16+

(ужасы, триллер, криминал)

В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — маньяк начинает выслеживать и убивать молодых эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию, в результате чего теряет зрение, а серийный убийца продолжает следовать за ней.

Побег из космоса (2022) 7+

(мультфильм, фантастика, приключения, боевик)

Медведь Брэмбл всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. 

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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