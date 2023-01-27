Премьеры в кино: история взросления от Спилберга, фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом, фильм ужасов о демоне и литовская трагикомедия о женщине, которая вынуждена решать накопившиеся проблемы

На этой неделе четыре премьеры: история взросления от Стивена Спилберга; новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом; фильм ужасов о демоне, который хочет проникнуть в наш мир и литовская трагикомедия о женщине, которая вынуждена решать накопившиеся проблемы.

Фабельманы (2022) 13+

(драма)

Впервые в жизни оказавшись в кинотеатре и увидев на экране крушение поезда, маленький Сэмми Фабельман был так впечатлен, что чуть не сломал дорогую игрушечную железную дорогу, когда пытался воспроизвести аварию. В терапевтических целях мама предлагает мальчику заснять игрушечную катастрофу на 8-миллиметровую камеру. Так детское хобби и съёмки дурашливых домашних сценок перерастают для Сэма в большую любовь и увлечение всей жизни — режиссуру кино.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать (2023) 13+

(боевик, триллер, комедия)

Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. В главных ролях Джейсон Стэйтем, Хью Грант и Джош Хартнетт.

Заклятие Абизу (2022) 18+

(ужасы)

Молодая супружеская пара с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы. Клэр и ее супруг оказываются в общине, которая ведет давнюю борьбу с этим порождением зла.

Я в порядке, спасибо (2023) 13+

(драма, комедия)

Мария — невролог. Последние два месяца она провела в реабилитационной клинике, где лечилась от панических атак. Вернуться к нормальной жизни оказывается сложнее, чем она думала: коллега отстраняет Марию от исследования, над которым она работала много лет, мать находится в больнице, а жених давит на нее с планированием семейной жизни.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)