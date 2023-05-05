Премьеры в кино: новые и финальные приключения Стражей Галактики, семейный фильм о дружбе мальчика и собаки и французская драма

На этой неделе выходят 3 премьеры: новые и финальные приключения Стражей Галактики, семейный фильм о дружбе мальчика и собаки и французская драма.

Стражи Галактики. Часть 3 (2023) 13+

(фантастика, приключения)

Все еще переживая потерю Гаморы, Питер Квилл собирает свою команду, чтобы защитить вселенную и одного из них — миссия, которая в случае неудачи может означать конец Стражей.

Белль и Себастьян: Новое поколение (2022) 7+

(семейный, приключения)

Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но все меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на все, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни.

Дети других людей (2022) 13+

(комедия, мелодрама)

Бездетная женщина устанавливает духовную связь с маленькой дочерью своего парня.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)