Премьеры в кино: новый фильм Гая Ричи, фэнтези о магических бюрократах, драма с Хоакином Фениксом и мультфильм для самых маленьких

На этой неделе выходят 4 премьеры: новый фильм Гая Ричи, фэнтези о магических бюрократах, драма с Хоакином Фениксом и мультфильм для самых маленьких.

Все страхи Бо (2023) 16+

(комедия, драма, ужасы)

Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени. В главной роли Хоакин Феникс.

Приключения аргонавтов (2022) 0+

(мультфильм, приключения)

Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

Бюро магических услуг (2023) 13+

(фэнтези, комедия)

Самые обычные клерки работают в весьма необычной фирме. Здесь распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать. В главных ролях: Кристоф Вальц и Сэм Нил.

Переводчик (2023) 16+

(боевик, триллер)

Джон Кинли не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде. В главной роли Джейк Джилленхол. Режиссер Гай Ричи.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)