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Премьеры в кино: новый мультфильм о Супер Братьях Марио, романтическая лента от создателей фильмов After, фильм ужасов об экзорцисте с Расселом Кроу, а также трэш-ужастик про Винни-Пуха

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе 4 премьеры: новый мультфильм о Супер Братьях Марио, романтическая лента от создателей фильмов After, фильм ужасов об экзорцисте с Расселом Кроу, а также трэш-ужастик про Винни-Пуха. 

Братья Супер Марио в кино (2023) 7+

(мультфильм, фантастика, приключения)

Водопроводчик Марио отправляется в подземный лабиринт со своим братом Луиджи, чтобы спасти принцессу.

Мое прекрасное несчастье (2023) 16+

(драма, мелодрама)

Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется…

Экзорцист Ватикана (2023) 16+

(ужасы, триллер)

Портрет реально существовавшего отца Габриэле Аморта, священника, который исполнял обязанности главного экзорциста Ватикана и за свою жизнь провел более 100 000 экзорцизмов. В главной роли Рассел Кроу.

Винни-Пух: Кровь и мёд (2023) 

(ужасы)

В детстве Кристофер Робин подружился в лесу со странными существами. Когда парень вырос и уехал в колледж, лесные друзья не вынесли предательства. Теперь Винни и Пятак зверски истребляют всех, кто оказывается в их лесу.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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