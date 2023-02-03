Премьеры в кино: претендующая на Оскар драма, фильм ужасов от создателя «Шестого чувства», литовская романтическая комедия, боевик о женщинах-воинах и мультфильм для всей семьи об оживших мумиях

На этой неделе пять премьер: претендующая на Оскар драма о закончившейся дружбе между героями Колина Фаррелла и Брендана Глисона, фильм ужасов от создателя «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана, литовская романтическая комедия, боевик о женщинах-воинах из африканского королевства Дагомея, а также мультфильм для всей семьи об оживших мумиях.

Банши Инишерина (2022) 16+

(драма)

1923 год. На фоне Гражданской войны в Ирландии разворачивается конфликт двух лучших друзей Патрика и Колма. Они живут на отдалённом острове Инишерине и внезапно перестают общаться, что приводит к шокирующим последствиям. В главных ролях Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Стук в дверь (2023) 16+

Во время отпуска в отдаленной хижине семья из двух отцов и дочери попадают в заложники к четырем незнакомцам, которые требуют от них пожертвовать одним из своей семьи, чтобы предотвратить апокалипсис. Режиссер М. Найт Шьямалан заявил, что сюжет фильма будет «очень напряженным», но подробности до определённого момента держатся в секрете

Мужские мечты (2023) 13+

(комедия)

Застенчивый и замкнутый Андрюс живет в браке со своей женой Сандрой, которая давит на него с желанием иметь ребенка. Витаутас, его тесть, который счастливо живет со своей женой Мартой, убежден, что «маленькие» грехи и промахи — основа крепкого брака. Тесть хочет помочь зятю спасти его брак и советует ему расслабиться и оглядеться вокруг… Вскоре в жизни обоих мужчин появляется привлекательная женщина Шарлотта, и их отношения начинают накаляться…

Женщина-король (2022)

(драма, история)

История Агоджи, женского отряда воинов, защищавших африканское королевство Дагомея в 1800-х годах с мастерством и свирепостью, подобных которым мир еще не видел.

Мумии (2023) 7+

(мультфильм, комедия, семейный)

Три мумии оказываются в современном Лондоне и отправляются на поиски старинного кольца, принадлежавшего королевской семье и украденного амбициозным археологом лордом Карнаби.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)