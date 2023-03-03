Премьеры в кино: продолжение боксерской драмы Крид, испано-французский триллер, французский боевик, литовское драмеди о разводе и мультфильм о трёх преступниках, у которых есть домашний лев

На этой неделе пять премьер: продолжение боксерской драмы Крид, испано-французский триллер, французский боевик, литовское драмеди о разводе и мультфильм для всей семьи о трёх преступниках, у которых есть домашний лев.

Крид 3 (2023) 13+

(драма, спорт)

На свободу после длительного тюремного заключения выходит друг детства Крида и бывший вундеркинд бокса Дэмиан «Дама» Андерсон, который горит желанием доказать, что заслуживает своего шанса на ринге. Чтобы свести счеты, Донни должен поставить на карту свое будущее, ведь Дэмиану нечего терять.

Хищники (2022) 16+

(драма, триллер)

Супруги из Франции переезжают в испанскую деревушку в поисках единения с природой. Местные жители не принимают их и готовы на всё, вплоть до откровенной жестокости.

Банды Парижа (2023)

(боевик, драма, история)

Париж, начало XX века. Жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата.

Парад (2022) 13+

(комедия, драма)

Через 26 лет после развода Мигле получает странный звонок от своего бывшего мужа. Желая жениться на своей новой подруге в костёле, Эймантас просит Мигле снова развестись с ним. Теперь уже через «церковный суд», единственное учреждение, которое может аннулировать брак заключенный в костёл. Во время долгого и утомительного судебного процесса Мигле и Эймантас становятся все более близкими.

Три вора и лев (2022) 0+

(анимация)

Три воришки Каспер, Джаспер и Джонатан живут вместе со своим вечно голодным львом в маленьком городке Кардемоме, где живут справедливый, но добрый полицейский и строгая тетя Софи.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)