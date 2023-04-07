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Ребекка Фергюсон пытается узнать правду о подземном убежище в трейлере «Бункера»

Автор Эвелина Никанорова
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Трейлер сериала «Бункер» (Silo) обнародовал видеосервис Apple TV+. Его действие происходит в недалёком будущем, где выжившие 10 тысяч человек прячутся в огромном бункере – шахте глубиной в 144 этажа.

Люди верят, что мир мёртв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Всю информацию они получают с помощью огромных экранов, на которые транслируются изображения с внешних камер. День за днём глядя на безжизненный серый пейзаж, обитатели безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых — никогда не выходить из бункера. После того, как шериф подземного сообщества нарушает кардинальное правило и жители умирают при загадочных обстоятельствах, инженер Джульетта (Ребекка Фергюсон) начинает раскрывать шокирующие секреты и правду о бункере.

Премьера первых двух серий «Бункера» состоится 5 мая на Apple TV+.

Источник: InterMedia

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