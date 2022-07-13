Рецептурные лекарства теперь можно покупать и по интернету

Начала работать система, которая позволяет покупать рецептурные и компенсируемые лекарства по интернету.

С 2016 года в интернет-аптеках в Литве можно было покупать только безрецептурные препараты и не компенсируемые медицинские средства. Теперь приобрести рецептурные лекарства можно будет по интернету, подключившись к системе e.sveikatа.

Там будут указаны предложения от разных аптечных сетей. Таким образом покупателю будет предоставлена возможность сравнить цены и выбрать самое дешевое лекарство.

После выбора лекарства пациент будет направлен на страницу выбранной аптеки, где и сможет оформить заказ. Лекарства доставляются пациенту домой или в аптеку.

Для удобства пациентов подготовлена видео-инструкция о том, как заказать рецептурные лекарства онлайн. Инструкция дается на литовском языке, но в ней все действия объясняются пошагово, и их будет несложно повторить даже тем, кто пока не говорит по-литовски.

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