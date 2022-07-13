Здоровье

Рецептурные лекарства теперь можно покупать и по интернету

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Начала работать система, которая позволяет покупать рецептурные и компенсируемые лекарства по интернету.

Рецептурные лекарства теперь можно покупать и по интернету

Рецептурные лекарства теперь можно покупать и по интернету

С 2016 года в интернет-аптеках в Литве можно было покупать только безрецептурные препараты и не компенсируемые медицинские средства. Теперь приобрести рецептурные лекарства можно будет по интернету, подключившись к системе e.sveikatа.

Там будут указаны предложения от разных аптечных сетей. Таким образом покупателю будет предоставлена возможность сравнить цены и выбрать самое дешевое лекарство.

После выбора лекарства пациент будет направлен на страницу выбранной аптеки, где и сможет оформить заказ. Лекарства доставляются пациенту домой или в аптеку.

Для удобства пациентов подготовлена видео-инструкция о том, как заказать рецептурные лекарства онлайн. Инструкция дается на литовском языке, но в ней все действия объясняются пошагово, и их будет несложно повторить даже тем, кто пока не говорит по-литовски.

Источник

Tags:

Похожее

Изменения в области медицинских услуг, вступающие в силу с 1 июля

Изменения в области медицинских услуг, вступающие в силу с 1 июля

Автор RADIO•R
12 мая &#8212; Международный день медицинской сестры

12 мая — Международный день медицинской сестры

Автор RADIO•R
Защищаем глаза! Очки от солнца – не прихоть, а важный аксессуар

Защищаем глаза! Очки от солнца – не прихоть, а важный аксессуар

Автор Анжелика Орлёнок
Мелазма &#8212; болезнь или нет? Как избежать пигментных пятен на лице?

Мелазма — болезнь или нет? Как избежать пигментных пятен на лице?

Автор Анжелика Орлёнок
Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Что такое аппендицит, и нужен ли нам вообще аппендикс?

Автор Анжелика Орлёнок
Родинки. Какими они бывают, и как отличить «хорошую» родинку от «плохой»

Родинки. Какими они бывают, и как отличить «хорошую» родинку от «плохой»

Автор Анжелика Орлёнок
В следующем году планируется централизовать услуги скорой помощи

В следующем году планируется централизовать услуги скорой помощи

Автор Анжелика Орлёнок
Аллергия на цветочную пыльцу. Как от нее уберечься?

Аллергия на цветочную пыльцу. Как от нее уберечься?

Автор Анжелика Орлёнок
Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Пищевая аллергия и ее отличие от непереносимости продуктов

Автор Анжелика Орлёнок