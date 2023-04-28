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Рэйчел Зеглер становится фавориткой «Голодных игр» в трейлере «Баллады о певичих птицах и змеях»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер фильма «Баллада о певчих птицах и змеях» представила кинокомпания Lionsgate Movies. Картина является приквелом кинофраншизы «Голодные игры», а действие в ней происходит за 64 года до известных событий первого фильма.

История следует за 18-летним Кориоланом (Том Блит), который является последней надеждой для его несостоятельного рода, когда-то гордой семьи Сноу, впавшей в немилость в послевоенном Капитолии. Когда его средства к существованию находятся под угрозой, Сноу неохотно назначается наставницей одно из участниц «Голодных игр» Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) – дань уважения обедневшему дистрикту-12. Но после того, как очарование Люси Грей покоряет аудиторию Панема, Сноу видит возможность изменить их судьбу. Когда всё, ради чего он работал, висит на волоске, Сноу объединяется с Люси Грей, чтобы повернуть шансы в свою пользу.

Борясь со своими инстинктами добра и зла, Сноу отправляется в гонку со временем, чтобы выжить и узнать, станет ли он в конечном итоге певчей птицей или змеей.

«Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет в мировой прокат 17 ноября.

Источник: InterMedia

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