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Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Голод (фильм)

(драма, триллер) на Netflix с 6 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

 

Хозяйка семейного ресторана, где готовят блюда из лапши, получает приглашение поработать в сфере высокой кухни под руководством скандального шеф-повара.

Грызня (сериал)

(драма, комедия) на Netflix с 6 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Дорожный конфликт между неудачливым подрядчиком и недовольной жизнью предпринимательницей приводит к вражде, в которой проявляются их самые темные порывы.

Ах, Белинда (фильм)

(комедия, драма) на Netflix с 7 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Идеальная жизнь молодой актрисы превращается в кошмар, когда она соглашается сняться в рекламном ролике и внезапно переносится в мир своего персонажа.

Чупа (фильм)

(фэнтези, приключения) на Netflix с 7 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Во время посещения семьи в Мексике подросток Алекс обретает неожиданного компаньона, когда обнаруживает молодую чупакабру, прячущуюся в сарае его дедушки. Чтобы спасти мифическое существо, Алекс и его двоюродные братья должны отправиться навстречу большому приключению. 

За океан (сериал)

(драма, история) на Netflix с 7 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

1940-й год, Марсель. Два американца и их союзники планируют операцию по спасению художников, писателей и других бегущих из Европы во время Второй мировой войны.

Пока всё хорошо (сериал)

(криминал, триллер) на Netflix с 7 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Жизнь журналистки превращается в хаос, когда она защищает своего брата от закона, нечаянно вовлекая свою семью в безжалостный план наркобарона.

Шмигадун! (сериал, 2 сезон)

(мюзикл, комедия) на Apple TV+ с 7 апреля

Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

 

В этой пародии на мюзиклы 40-х пара путешественников оказывается в Шмигадуне — волшебном городке, в котором жители поют и танцуют. Чтобы выбраться оттуда, Мелиссе и Джошу придется найти свою настоящую любовь.

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