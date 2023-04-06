Сериал «Грызня» со звездой «Ходячих мертвецов», турецкий фильм «Ах, Белинда» и другие премьеры недели

Голод (фильм)

(драма, триллер) на Netflix с 6 апреля

Хозяйка семейного ресторана, где готовят блюда из лапши, получает приглашение поработать в сфере высокой кухни под руководством скандального шеф-повара.

Грызня (сериал)

(драма, комедия) на Netflix с 6 апреля

Дорожный конфликт между неудачливым подрядчиком и недовольной жизнью предпринимательницей приводит к вражде, в которой проявляются их самые темные порывы.

Ах, Белинда (фильм)

(комедия, драма) на Netflix с 7 апреля

Идеальная жизнь молодой актрисы превращается в кошмар, когда она соглашается сняться в рекламном ролике и внезапно переносится в мир своего персонажа.

Чупа (фильм)

(фэнтези, приключения) на Netflix с 7 апреля

Во время посещения семьи в Мексике подросток Алекс обретает неожиданного компаньона, когда обнаруживает молодую чупакабру, прячущуюся в сарае его дедушки. Чтобы спасти мифическое существо, Алекс и его двоюродные братья должны отправиться навстречу большому приключению.

За океан (сериал)

(драма, история) на Netflix с 7 апреля

1940-й год, Марсель. Два американца и их союзники планируют операцию по спасению художников, писателей и других бегущих из Европы во время Второй мировой войны.

Пока всё хорошо (сериал)

(криминал, триллер) на Netflix с 7 апреля

Жизнь журналистки превращается в хаос, когда она защищает своего брата от закона, нечаянно вовлекая свою семью в безжалостный план наркобарона.

Шмигадун! (сериал, 2 сезон)

(мюзикл, комедия) на Apple TV+ с 7 апреля

В этой пародии на мюзиклы 40-х пара путешественников оказывается в Шмигадуне — волшебном городке, в котором жители поют и танцуют. Чтобы выбраться оттуда, Мелиссе и Джошу придется найти свою настоящую любовь.