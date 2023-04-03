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Сэмюэл Л. Джексон объявляет войну в трейлере «Секретного вторжения»

Автор Эвелина Никанорова
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Новый трейлер сериала «Секретное вторжение» представил видеосервис Disney+. Сэмюэл Л. Джексон возвращается в роли Ника Фьюри, который провел последние несколько лет, путешествуя по галактике.

Бывший руководитель «Щ.И.Т.» хочет помешать тайному вторжению инопланетных оборотней, известных как скруллы. Хотя он решил, что «это война, которую я должен вести в одиночку», у него есть союзники: Мария Хилл (Коби Смолдерс), Джеймс Роудс (Дон Чидл), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман) и даже генерал скруллов Талос (Бен Мендельсон) на его стороне.

Премьера 6-серийного фильма состоится на Disney+ 21 июня.

Источник: InterMedia

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