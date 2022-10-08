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Сварайнис, он же айва: аромат, польза и вред

Автор Анжелика Орлёнок
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Сегодня отмечается День айвы. Айва — или, как ее называют у нас в Литве, svarainis, — это небольшое деревце или кустарник с плодами золотистого цвета. Внешне они похожи на что-то среднее между яблоком и грушей.

Сварайнис, он же айва: аромат, польза и вред

Удивительный аромат

Оказывается, айва известна уже около 4 тысяч лет. В Древней Греции ее плоды были символом любви и плодородия. А в средневековой Европе айву даже преподносили в дар как признание в любви.

В свежем виде айву практически не употребляют из-за того, что у нее вяжущий вкус и грубая мякоть. Поэтому самые распространенные блюда из айвы — это джемы, варенье, мармелад, цукаты, желе и т.д. У них удивительно приятный специфический аромат.

Сейчас как раз — тот самый период, когда многие хозяйки закупают (или собирают) сварайнис, нарезают его тоненькими дольками и варят варенье. А зимой с этим вареньем очень уютно пить ароматный согревающий витаминный чай.

Польза

В айве содержится множество полезных веществ и витаминов. А из-за того, что в айве много пектина, она незаменима для людей, работающих на вредных производствах, ведь пектин способен выводить радионуклиды из организма. Айва обладает вяжущим, кровоостанавливающим, мочегонным и антисептическим действием. Она хороша в осенне-зимний период, потому что помогает справляться с простудами. К слову, айва еще и бодрит, улучшает настроение. А зрелые плоды и семена используются в косметике – из них готовят маски и лосьоны для кожи.

Меры предосторожности

Важно знать, что при приготовлении напитков нельзя измельчать семена айвы, потому что в них содержатся токсичные вещества. Айву не рекомендуется есть людям с язвой желудка или с заболеваниями кишечника. А еще, оказывается, айва вредит гортани и голосу, и поэтому ею советуют не увлекаться учителям и певцам. Правда, такие противопоказания обычно относятся к злоупотреблениям. Скорее всего, небольшое количество душистого чая со сварайнисом принесет только пользу, тепло и уют.

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