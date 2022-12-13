Толстый слой снега на крышах домов. Чем он опасен и кто отвечает за его очистку?

Снегопады, которые продолжаются уже не первый день, доставили всем много хлопот. Часть дорог стала труднопроходимой, от количества снега ломались ветки деревьев, на крышах зданий образовался толстый слой снега. Но украшенные снежными шапками крыши – это не только зимняя красота, но и риск.

Специалисты отмечают, что большие скопления снега могут привести к деформации кровли. А толщина снега в 20 см — это уже критический предел, когда возникает угроза и конструкции здания, и безопасности людей.

Компания Pjovėjai, выполняющая работы по уборке снега, рассказывает, что в последнее время у них очень много вызовов.

«Поскольку эта услуга зависит от количества осадков, это моментальные вызовы. Конечно, лучше всего защитят свои крыши самые ответственные, которые сразу решают вопрос уборки снега с крыши. Наибольшее внимание следует обратить владельцам плоских крыш, ведь их площадь большая, уклона нет, поэтому возрастает риск того, что крыша может повредиться. Также стоит отметить, что когда начинаются морозы и снег на крыше тает, он становится тяжелее примерно в 10 раз. Поэтому кровля подвергается еще большей нагрузке, и если скопления снега не убирать, крыша может не выдержать», — делятся опытом специалисты компании Pjovėjai.

Какой снег представляет наибольшую опасность?

Миндаугас Раткявичюс, представитель страховой компании BTA Turtas, говорит, что ухода требуют все типы крыш. Если плоские крыши необходимо чистить, потому что они быстрее ломаются, то снежные скопления на скатной крыше могут неожиданно соскользнуть вниз и нанести ущерб имуществу, которое находится рядом со зданием, а иногда и ранить проходящих мимо людей или животных.

«Пушистый снег не так опасен, как мокрый. Однако большое количество снега на крыше — это уже знак, что медлить нельзя. Важно замечать текстуру снега и учитывать температуру воздуха. С потеплением снег может начать немного подтаивать — в этом случае скопление снега становится намного тяжелее. Неубранный снег имеет свойство впитывать влагу и другие осадки, поэтому нужно обращать внимание не только на потепление, но и на ожидаемые осадки», — говорит Миндаугас Раткявичюс.

Какие неприятности может принести оттепель?

Специалист подчеркивает, что при таянии неочищенный снег может не только деформировать конструкцию крыши, но и начать просачиваться через мелкие щели внутрь здания и нанести жильцам дополнительный ущерб. Поэтому, по словам специалиста, заботиться о состоянии кровли следует не только зимой.

«Микротрещины люди замечают только тогда, когда через них что-то начинает проникать. Растаявший снег, просачивающийся через небольшие щели, может скапливаться, и даже небольшое количество воды может ускорить рост плесени. Если повреждения серьезные, вода может проникнуть в жилые помещения. В этом случае есть вероятность понести такой же ущерб, какой испытывают залитые соседями люди. Конечно, с этим риском чаще всего сталкиваются владельцы частных домов и жители верхних этажей многоквартирных домов», — говорит Миндаугас Раткявичюс.

При резком потеплении начавший таять снег может обильно стекать по водосточным трубам, которые, по словам эксперта, часто не выдерживают нагрузки и ломаются. При поломке водосточной системы вода может начать стекать по стенам дома, подвергая опасности детали отделки.

Эксперт по страхованию предупреждает, что часто основной ущерб, причиненный зданиям снегом, проявляется весной. По мере того, как становится тепло и люди после зимы возвращаются, чтобы посетить свои усадьбы, значительно вырастает количество сообщений о повреждениях, нанесенных снегом.

Кто отвечает за очистку крыш?

Представитель Вильнюсского городского самоуправления Мариус Жвинклис отмечает, что за состояние крыш зданий ответственны управляющие зданиями частные лица или оказывающие услуги администраторы жилья.

«Когда мы видим плохие погодные условия, мы заблаговременно информируем управляющих зданиями, чтобы они очистили крыши зданий или сосульки, если они образовались. Конечно же, мы реагируем на каждое сообщение жителей, а за ситуацией следят и дежурные сотрудники охраны общественного порядка. В опасных ситуациях инициируется ограждение территории временной полосой STOP», — отмечает Мариус Жвинклис.

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