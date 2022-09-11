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В понедельник: отмена упрощенной выдачи шенгенских виз и демонтаж стадиона

Автор RADIO•R
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С понедельника прекращает действовать упрощенный режим выдачи шенгенских виз гражданам России. Евросоюз в пятницу остановил действие соответствующего договора с Россией.

В отношении граждан России теперь будет применяться общий порядок.

В понедельник: отмена упрощенной выдачи шенгенских виз и демонтаж стадиона

В понедельник: отмена упрощенной выдачи шенгенских виз и демонтаж стадиона

Что изменится?

Стоимость виз вырастет с 35 до 80 евро, просителю необходимо будет предоставить дополнительные документы, а выдача визы займет больше времени.

Кроме того, страны Балтии и Польша намерены до 19 сентября осуществить договоренность совсем не впускать россиян-туристов по шенгенским визам. Вьезд в эти страны останется возможным по гуманитарным причинам.

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Жителей столичного микрорайона Шяшкине завтра утром призывают не беспокоиться, когда они услышат взрывы. Для демонтажа Национального стадиона в понедельник снова будет использована взрывчатка.

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что взрывать могут с 8 до 10 часов. Звук взрывов на границе участка может доходить до 120 децибел.

Во время работ жители близлежащих кварталов могут слышать громкие звуки, похожие на раскаты грома. Жильцы блзлежащих домов не будут испытывать никаких дополнительных неудобств. 

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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