Что посмотреть

Все концерты «Коачеллы 2023» покажут на YouTube

Автор Эвелина Никанорова
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Музыкальный фестиваль «Коачелла» впервые в своей истории будет транслироваться на YouTube.

Как было официально объявлено 3 апреля 2023 года, зрители смогут увидеть онлайн и бесплатно концерты всех шести дней (14-16 и 21-23 апреля) со всех фестивальных сцен на стадионе Empire Polo Grounds в Индио, штат Калифорния: для этого организованы шесть отдельных видеоканалов.

Прямые эфиры начнутся в 16,00. по тихоокеанскому времени, кроме того, архивные сеты будут доступны каждый вечер после дневной прямой трансляции, а многие выступления на выходных будут доступны по запросу.

InterMedia напоминает, что хедлайнерами этого года стали Bad Bunny, Blackpink и Фрэнк Оушен, а также ожидается выступление Gorillaz, Chemical Brothers, Blondie, Pusha T, Becky G, Yungblud, Розалии, Kid Laroi, Charlie XCX, Бьорк, Уиллоу Смит и многих других.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Марго Робби и Райан Гослинг собираются на свидание в трейлере «Барби»

Марго Робби и Райан Гослинг собираются на свидание в трейлере «Барби»

Автор Эвелина Никанорова
Крис Хемсворт возвращается с новой миссией в трейлере «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Крис Хемсворт возвращается с новой миссией в трейлере «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Автор Эвелина Никанорова
Сэмюэл Л. Джексон объявляет войну в трейлере «Секретного вторжения»

Сэмюэл Л. Джексон объявляет войну в трейлере «Секретного вторжения»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: фэнтези приключения с Крисом Пайном, фантастика о планете с динозаврами, криминальный фильм о бандах Парижа в XIX века, новый фильм ужасов и новый мультфильм

Премьеры в кино: фэнтези приключения с Крисом Пайном, фантастика о планете с динозаврами, криминальный фильм о бандах Парижа в XIX века, новый фильм ужасов и новый мультфильм

Автор Гинтарас Зукас
Сериал по роману М.О. Уолша «The Big Door Prize», фильм о реальной истории предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис» и другие главные премьеры недели

Сериал по роману М.О. Уолша «The Big Door Prize», фильм о реальной истории предпринимателя Хенка Роджерса, открывшего в 1988 игру «Тетрис» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Огонь и вода заводят дружбу в трейлере «Элементарно»

Огонь и вода заводят дружбу в трейлере «Элементарно»

Автор Эвелина Никанорова
Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

Автор Эвелина Никанорова
Документальный сериал про Эда Ширана выйдет накануне релиза его нового альбома

Документальный сериал про Эда Ширана выйдет накануне релиза его нового альбома

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: новая глава похождений Джона Уика, драма с Хью Джекманом, а также мультфильм о собаке рок-музыканте

Премьеры в кино: новая глава похождений Джона Уика, драма с Хью Джекманом, а также мультфильм о собаке рок-музыканте

Автор Гинтарас Зукас