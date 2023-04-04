Все концерты «Коачеллы 2023» покажут на YouTube

Музыкальный фестиваль «Коачелла» впервые в своей истории будет транслироваться на YouTube.

Как было официально объявлено 3 апреля 2023 года, зрители смогут увидеть онлайн и бесплатно концерты всех шести дней (14-16 и 21-23 апреля) со всех фестивальных сцен на стадионе Empire Polo Grounds в Индио, штат Калифорния: для этого организованы шесть отдельных видеоканалов.

Прямые эфиры начнутся в 16,00. по тихоокеанскому времени, кроме того, архивные сеты будут доступны каждый вечер после дневной прямой трансляции, а многие выступления на выходных будут доступны по запросу.

InterMedia напоминает, что хедлайнерами этого года стали Bad Bunny, Blackpink и Фрэнк Оушен, а также ожидается выступление Gorillaz, Chemical Brothers, Blondie, Pusha T, Becky G, Yungblud, Розалии, Kid Laroi, Charlie XCX, Бьорк, Уиллоу Смит и многих других.

Источник: InterMedia