Что посмотреть

5 премьер в кино: детектив из американской глубинки, триллер о том как 2 лучшие подруги застряли на огромной высоте, литовская драма, фильм ужасов и украинский мультфильм о приключениях Гулливера

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Там, где раки поют (2022) 13+

(драма, детектив)

Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.

Вышка (2022) 

(триллер)

Как далеко вы готовы зайти, чтобы победить свои страхи? Для лучших друзей Бекки и Хантера это высота в 2000 футов, вершина заброшенной радиовышки, на которую они решили подняться, чтобы развеять прах покойного мужа Бекки. Но когда секции шаткой лестницы отрываются от полуразрушенной башни, Бекки и Хантер оказываются в затруднительном положении.

Потопа не будет (2022) 16+ 

(драма)

История полковника, который устал от войны. И его единственное желание вернуться домой.

Проклятая (2022)

(ужасы, детектив, триллер)

Цепочка необъяснимых смертей вокруг девочки Розали заставляет ее родителей провести обряд экзорцизма. Однако, они не догадываются, что их ребенок является предвестницей Армагеддона и дочерью самого дьявола, его совершенным творением, способным разрушить этот мир.

Гулливер возвращается (2020) 0+

(мультфильм, приключения)

Гулливер получает письмо, в котором его просят о помощи жители Лилипутии. Край в страшном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Трон занял невероятный болван и каждый испытывает на себе тяжелые последствия его глупости. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все в порядке?

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

Tags:

Похожее

Семейка Аддамс в полном составе в тизере сериала «Уэнсдэй»

Семейка Аддамс в полном составе в тизере сериала «Уэнсдэй»

Автор Эвелина Никанорова
Приключения Чашека и его брата Кружека, Женщина-Халк и другие главные премьеры в сети

Приключения Чашека и его брата Кружека, Женщина-Халк и другие главные премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Все семья «Рика и Морти» попадает в неприятности в трейлере нового сезона

Все семья «Рика и Морти» попадает в неприятности в трейлере нового сезона

Автор Эвелина Никанорова
3 премьеры в кино: фильм ужасов от Джордана Пила, итальянская мелодрама и мультфильм для самых маленьких

3 премьеры в кино: фильм ужасов от Джордана Пила, итальянская мелодрама и мультфильм для самых маленьких

Автор Гинтарас Зукас
Эмили Бронте влюбляется, бросает вызов обществу и пишет «Грозовой перевал»

Эмили Бронте влюбляется, бросает вызов обществу и пишет «Грозовой перевал»

Автор Эвелина Никанорова
Тимоти Шаламе влюбляется в людоедку «Целиком и полностью»

Тимоти Шаламе влюбляется в людоедку «Целиком и полностью»

Автор Эвелина Никанорова
Приключения забавного малыша Грута, сериал о последствиях урагана Катрина и другие главные премьеры недели

Приключения забавного малыша Грута, сериал о последствиях урагана Катрина и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Про Pac-Man снимут полнометражный фильм

Про Pac-Man снимут полнометражный фильм

Автор Эвелина Никанорова
Про «Baby Shark» снимут фильм

Про «Baby Shark» снимут фильм

Автор Эвелина Никанорова