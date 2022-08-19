5 премьер в кино: детектив из американской глубинки, триллер о том как 2 лучшие подруги застряли на огромной высоте, литовская драма, фильм ужасов и украинский мультфильм о приключениях Гулливера

Там, где раки поют (2022) 13+

(драма, детектив)

Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.

Вышка (2022)

(триллер)

Как далеко вы готовы зайти, чтобы победить свои страхи? Для лучших друзей Бекки и Хантера это высота в 2000 футов, вершина заброшенной радиовышки, на которую они решили подняться, чтобы развеять прах покойного мужа Бекки. Но когда секции шаткой лестницы отрываются от полуразрушенной башни, Бекки и Хантер оказываются в затруднительном положении.

Потопа не будет (2022) 16+

(драма)

История полковника, который устал от войны. И его единственное желание вернуться домой.

Проклятая (2022)

(ужасы, детектив, триллер)

Цепочка необъяснимых смертей вокруг девочки Розали заставляет ее родителей провести обряд экзорцизма. Однако, они не догадываются, что их ребенок является предвестницей Армагеддона и дочерью самого дьявола, его совершенным творением, способным разрушить этот мир.

Гулливер возвращается (2020) 0+

(мультфильм, приключения)

Гулливер получает письмо, в котором его просят о помощи жители Лилипутии. Край в страшном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Трон занял невероятный болван и каждый испытывает на себе тяжелые последствия его глупости. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все в порядке?

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)