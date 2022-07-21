5 друзей в поисках волшебного цветка, Райан Гослинг в роли убийцы и другие главные онлайн-премьеры недели

Live is Life (фильм)
(комедия, драма) на Netflix с 19 июля
Пять друзей, которых скоро ждет взрослая жизнь, отправляются вместе в последнее приключение: поиск волшебного цветка, исполняющего желания.
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода (сериал, 5 сезон)
(мультфильм, фантастика, боевик) на Netflix с 21 июля
Группа из шести подростков попадает на остров Исла Нублар. Там герои ожидают получить массу впечатлений от встречи с динозаврами. Однако все идет не по плану, и дети остаются один на один с жуткими ящерами.
Серый человек (фильм)
(боевик, триллер) на Netflix с 22 июля
Корт Джентри — идеальный и эффективный убийца, легенда тайного шпионского мира. Но есть люди более опасные и могущественные, чем Джентри, — те, кто отдаёт ему заказы. Однажды эти люди решают, что Джентри отжил свой век и его самого надо устранить. В главных ролях Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон и другие.
Не с первой попытки (сериал, 3 сезон)
(комедия, драма, мелодрама) на Apple TV+ с 22 июля
Все чего хотят Никки и Джейсон — это ребенок, но это единственное, чего они не могут иметь. Они решаются усыновить детей и сталкиваются с целым миром ошеломляющих новых вызовов.
Уверенным шагом (сериал, 1 сезон)
(драма, семейный) на Apple TV+ с 22 июля
Джош Дьюбин рад пойти в школу после домашнего обучения. Быть в ней единственным ребенком с протезом ноги — это испытание, которое он готов преодолеть. Пока он устраивает свою жизнь со сверстниками, родные и друзья поддерживают его на каждом шагу.
Алхимия душ (сериал, 1 сезон)
на Netflix с 22 июля (драма, комедия, фэнтези)
Мужчина из респектабельной семьи встречает могущественную волшебницу в теле слепой женщины и просит ее изменить его судьбу.