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Билли Айлиш снялась в «Рое» Дональда Гловера, а Чайлдиш Гамбино написал саундтрек

Автор Эвелина Никанорова
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Чайлдиш Гамбино выпустил первый оригинальный музыкальный материал за три года. Мини-альбом из шести песен является саундтреком к сериалу «Рой» (Swarm), премьера которого состоялась в тот же день на Amazon Prime Video.

Его шоураннером, а также одним из режиссеров тоже является Дональд Гловер (настоящее имя Чайлдиш Гамбино).

7-серийная черная комедия рассказывается о молодой женщине по имени Дре (Доминик Фишбэк), которая одержима вымышленной поп-звездой Ni’jah (очень напоминающей Бейонсе). Ее играет Нирин С. Браун, а озвучивает Kirby, соответственно и песни на альбоме исполнены от ее имени.

В сериале также снялись Хлоя Бейли, Хезер Симс, Демсон Идрис, Пэрис Джексон, Рори Калкин, Кирси Клемонс, Байрон Бауэрс и певица Билли Айлиш, для которой это актерский дебют в кино. Ее героиня – гипнотерапевт, которая манипулирует своими пациентами и провоцирует их на совершение опасных поступков. Дре как раз является ее подопечной.

Источник: InterMedia

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